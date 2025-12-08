2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
A Magyar Posta külső képe Budapesten 2022. december 22-én.
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá

Pénzcentrum
2025. december 8. 17:02

A karácsonyi csomagküldés határidejére figyelmeztet a Magyar Posta, amely szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok - írta a 24.hu.

A Magyar Posta előrejelzése alapján a karácsonyi időszak csúcsforgalma ezen a héten várható. A vállalat hétfői közleményében hangsúlyozta, hogy a december 19-ig belföldön feladott küldemények érhetnek célba még az ünnepek előtt.

A szolgáltató tapasztalatai szerint a 47-51. hét közötti időszakban bonyolítják a legnagyobb forgalmat, különösen intenzív a karácsonyt megelőző 50. hét.

A közleményben kiemelték, hogy a posta csomagautomata-hálózata nonstop átvételi lehetőséget kínál, míg a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik a címzetteket. Az ügyfelek jelenleg 700 MPL csomagautomatát és több mint 3000 postapontot vehetnek igénybe, amelyek között posták, Mol-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek is megtalálhatók.
Címlapkép: Getty Images
