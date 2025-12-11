Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra

A UN Tourism Barometer 2025 adatai szerint az idei év első kilenc hónapjában 1,1 milliárd nemzetközi turista utazott, ami 5%-os növekedést jelent 2024-hez képest – vagyis a világban az utazási kedv töretlen, még ha az árak sok helyen emelkednek is. Európában, különösen Németországban érezhetően válság van, a gazdasági bizonytalanság mindennapossá vált, mégsem mondanak le az emberek az utazásról: inkább előre foglalnak, hogy a jelenlegi árakon biztosítsák maguknak a 2026-os nyaralást. A német sajtóban is megjelentek friss hírek az előfoglalási rohamról, de a magyar utazók számára is egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a trend: a hazai irodák szinte féláron kínálják a jövő nyári utakat. Az előfoglalási akciók átlagosan 30–45% közötti kedvezményt biztosítanak, ami azt jelenti, hogy egy család akár több százezer forintot spórolhat, ha most dönt. A karácsonyi időszakban ráadásul sokan élményajándékként veszik meg a nyaralást.

A UN Tourism Barometer 2025 adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában 1,1 milliárd nemzetközi turista utazott, ami 5%-os növekedés 2024-hez képest. Ez azt mutatja, hogy a világban az utazási kedv töretlen, de az árak sok helyen emelkednek. Érezhetően válság van Európában, különösen Németországban, ami az egyik legnagyobb küldőpiac, de az emberek mindennapjaiban erősen érződik a gazdasági bizonytalanság. Mégsem mondanak le az utazásról, inkább előre foglalnak, hogy a jelenlegi árakon biztosítsák maguknak a 2026-os nyaralást.

A német sajtóban is megjelentek erre utaló friss hírek: a WELT gazdasági rovatában közölt cikk szerint a német utazók most tömegesen választják a frühbucher (előfoglalási) ajánlatokat és a csomagutakat. A Német Utazási Szövetség (DRV) elnöke, Norbert Fiebig az ITB berlini turisztikai vásár előtt nyilatkozta, hogy 2025 januárjában 11%-kal több előfoglalás történt, mint az előző év azonos időszakában, és ezt egyértelműen a gazdasági helyzethez kötötte.

Ez a trend jól mutatja, hogy a válsághelyzetben az emberek nem feltétlenül az utazásról mondanak le, hanem inkább biztonságosabb, árgaranciát nyújtó előfoglalási konstrukciókat keresnek. Így kikerülhetik a későbbi áremelkedés hatásait, és biztosak lehetnek abban, hogy a nyaralás nem kerül többe, mint amennyit most kifizetnek.

Kövessük a német példát

A magyar utazók számára is tanulságos ez a példa: a hazai irodák hasonló kampányokat kínálnak, akár 30–45%-os kedvezménnyel, és sokszor elég csak egy kisebb előleget befizetni. A német tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a karácsonyi időszakban sokan élményajándékként veszik meg a nyaralást, így nemcsak spórolnak, hanem biztosítják maguknak a jövő évi utazást is.

Az utazás korai megtervezése ma már nemcsak kényelmi szempont, hanem pénzügyi előny is. Az előfoglalási időszakban elérhető utak rendszerint kedvezőbb áron foglalhatók, ráadásul árgaranciával, ami kizárja a későbbi áremelkedéseket. Ezt ma már szinte minden iroda biztosítja. Mivel ezek az akciók jellemzően legalább fél évvel az utazás előtt indulnak, a foglaló befizetése után bőven van idő a fennmaradó összeg tudatos megtervezésére és összegyűjtésére. A last minute ajánlatok jóval kiszámíthatatlanabbak: szűkebb a kínálat, és a kedvezmények sem biztosak. Az előfoglalás így ma már egyre inkább tudatos, pénzügyileg is racionális döntésnek számít.

Többet utazunk, de okosabban

Az utazási piac az elmúlt években látványosan átalakult. A magyar utazási irodák sorra hirdetik meg előfoglalási kampányaikat, amelyekben akár 45%-os kedvezményt kínálnak a teljes árhoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy a helyek már elfogytak, hanem azt, hogy most, hónapokkal előre, jóval olcsóbban lehet lefoglalni a nyaralást. Aki időben dönt, nemcsak pénzt spórol, hanem biztosítja magának a legjobb szállásokat és repülőjegyeket.

Magyarországon az utazási szezon csúcsa június és szeptember közé esik, mindössze négy hónapig tart. Az ezen kívüli időszakban a kereslet jelentősen alacsonyabb. Más piacokon a szezon általában májustól októberig tart, a balti államokban már áprilisban megkezdődik a fokozott érdeklődés az utazások iránt

- nyilatkozta korábban Vytas Kaikaris, az Itaka akkor frissen kinevezett ügyvezető igazgatója. Szerinte ez a helyzet változni fog, és a magyar piac is fejlődik ebben a tekintetben, ahogy tudatosságban is. Ők például 15%-os előleggel kínálja a 2026-os nyári utakat, ingyenes módosítási lehetőséggel. Az előfoglalási ajánlatok átlagosan 30–45% közötti kedvezményt kínálnak a teljes árhoz képest, ami azt jelenti, hogy egy nyaralás ára akár több százezer forinttal is olcsóbb lehet, ha most foglaljuk le. Az Atlasz Travelnél Törökország, Egyiptom, Görögország és Spanyolország szerepel kiemelten, Zanzibárra pedig akár 38%-os kedvezménnyel lehet foglalni. A B.B. Tours charterjáratos ajánlatai között Hurghada 157.819 Ft/fő-től elérhető, míg az Utazom.com több mint 2700 ajánlatot listáz: Görögország 164.697 Ft/fő-től, Törökország 114.979 Ft/fő-től, Spanyolország 210.120 Ft/fő-től. A Broadway Holiday pedig csoportos körutazásokat és hajóutakat kínál, többek között Ciprusra és Ománba.

Nemzetközi trendek: többet utazunk, de árérzékenyebben

A TGM Travel Insights 2025 globális kutatása szerint a világban egyre többen utaznak, de a fogyasztók értékorientált döntéseket hoznak: 73% online foglal, és a többség a kedvező ár‑érték arányt keresi. A szűkülő költségvetések miatt a turisták budget‑barát, de minőségi élményeket keresnek, és a személyre szabott, élményalapú utazások kerülnek előtérbe. Európában a kereslet tovább nő, de persze a geopolitikai bizonytalanság és az infláció miatt a vendégek egyre inkább az árérzékeny, „value for money” desztinációkat választják, ez a magyar trendekben is látszik.

Az utazók tehát inkább előre foglalnak, mert félnek az árak további emelkedésétől, és így biztosítják maguknak a legjobb ajánlatokat. A karácsonyi időszakban különösen sokan választják az előfoglalást, hiszen az utazás élményajándékként is népszerű.

Boldogság 2025

