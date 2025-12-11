Ömlött a pénz a magyar tőzsdére: egyetlen papír vitte a hátán a piacot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 17,9 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: jó hangulatban telt a kereskedés, a forgalom kifejezetten magas volt. Az emelkedés az OTP-nek tudható be, több elemző új célárakat adott ki a bankpapírra: 39 ezer forintra emelte a JPMorgan, egy lengyel elemzőház pedig 39 200 forintra - mondta.

A Mol is erős teljesítményt nyújtott, a vezető részvényekkel kapcsolatos egyéb hír nem érkezett - jegyezte meg. A Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

is erős teljesítményt nyújtott, a vezető részvényekkel kapcsolatos egyéb hír nem érkezett - jegyezte meg. A Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra csökkent, forgalma 367,7 millió forint volt.

árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra csökkent, forgalma 367,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 055,11 ponton zárt csütörtökön, ez 113,56 pontos, 1,12 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.