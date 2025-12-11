Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Durván drágulnak a budapesti fürdők 2026-ban, mutatjuk, hol fáj majd legjobban
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. január 7-től inflációközeli, átlagosan 5 százalékos áremelést vezet be a fővárosi fürdőkben, de a konkrét emelések fürdőnként eltérnek majd, írja a 24.hu.
A fővárosi fürdők december végén és január elején módosított rendben várják a vendégeket. 2025. december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudasban ezekben a napokban csak társas fürdőzés lesz. A többi fürdőben hétvégi jegyárak és nyitvatartás érvényes.
December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács reggel 13 óráig tart nyitva, december 25-én 10 órakor nyitnak és este a normál zárásig működnek. A többi fürdő ezen a két napon zárva lesz. December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus már 9 órától. Szilveszterkor rövidített nyitvatartás lesz, január 1-jén pedig egységesen 10 órától várják a vendégeket.
Programok az ünnepi időszakban
A fürdők ilyenkor nagyobb forgalomra számítanak, ezért több különleges programot kínálnak. A Csillaghegyi fürdőben adventi szaunamaraton zajlik hétvégenként, a Széchenyiben december 28-án évzáró szaunamaraton lesz. A Rudasban szilveszteri fürdőzés és showműsorok várják a vendégeket, majd január 1-jén „Hangover” regeneráló programmal indítják az új évet. A Palatinus területén a Lumina Park fényinstallációi egész decemberben látogathatók.
Ajándékutalványok és árak
A fürdőbelépők ajándékutalvány formájában is megvásárolhatók, online akár az utolsó pillanatban is. A jegyek 2026 végéig érvényesek, és felhasználhatók belépőkre, kezelésekre vagy wellness‑szolgáltatásokra.
A belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik.
Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti. Az új árakat ez alkalommal is differenciálva a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
A Pénzcentrum 2025. december 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba...
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
