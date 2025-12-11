Durván drágulnak a budapesti fürdők 2026-ban, mutatjuk, hol fáj majd legjobban

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. január 7-től inflációközeli, átlagosan 5 százalékos áremelést vezet be a fővárosi fürdőkben, de a konkrét emelések fürdőnként eltérnek majd, írja a 24.hu.

A fővárosi fürdők december végén és január elején módosított rendben várják a vendégeket. 2025. december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudasban ezekben a napokban csak társas fürdőzés lesz. A többi fürdőben hétvégi jegyárak és nyitvatartás érvényes.

December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács reggel 13 óráig tart nyitva, december 25-én 10 órakor nyitnak és este a normál zárásig működnek. A többi fürdő ezen a két napon zárva lesz. December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus már 9 órától. Szilveszterkor rövidített nyitvatartás lesz, január 1-jén pedig egységesen 10 órától várják a vendégeket.

Programok az ünnepi időszakban

A fürdők ilyenkor nagyobb forgalomra számítanak, ezért több különleges programot kínálnak. A Csillaghegyi fürdőben adventi szaunamaraton zajlik hétvégenként, a Széchenyiben december 28-án évzáró szaunamaraton lesz. A Rudasban szilveszteri fürdőzés és showműsorok várják a vendégeket, majd január 1-jén „Hangover” regeneráló programmal indítják az új évet. A Palatinus területén a Lumina Park fényinstallációi egész decemberben látogathatók.

Ajándékutalványok és árak

A fürdőbelépők ajándékutalvány formájában is megvásárolhatók, online akár az utolsó pillanatban is. A jegyek 2026 végéig érvényesek, és felhasználhatók belépőkre, kezelésekre vagy wellness‑szolgáltatásokra.

A belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik.

Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti. Az új árakat ez alkalommal is differenciálva a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.

