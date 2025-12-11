A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést, amely végül nem volt egyhangú – volt, aki nagyobb vágást szorgalmazott, mások pedig a kamattartás mellett érveltek.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,50-3,75 százalékos sávra - jelentette az MTI.
A döntést megfelelt Az MBH Bank elemzőinek várakozásával, a piacok is beárazták a lazító lépést. A döntés nem volt egyhangú, egy döntéshozó 50 bázispontos kamatvágást szorgalmazott volna, míg ketten kamattartásra szavaztak, hasonló széttartást a testületben 2019-ben láthattunk utoljára.
Jerome Powell, Fed-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a semleges kamattartomány tetején járhat a jegybank. A mostani kamatcsökkentéssel jól pozícionált helyzetben került a Fed, hogy kivárjon és értékelje a gazdasági folyamatokat. Powell üzenetei kevésbé voltak „héja” hangvételűek, mint azt többen várták. A részvénypiacok emelkedtek, a kötvényhozamok lejjebb jöttek és a dollár is gyengült a sajtótájékoztató alatt.
A kamatdöntési közlemény továbbra is mérsékelt növekedéssel, lassuló foglalkoztatottsággal és magasan ragadt inflációval jellemezte az amerikai gazdaságot. Az alapkamat kiigazításának „mértékét és időzítését” a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázatok egyensúlya határozza meg, -ez az utalás szerepelt egy éve is a közleményben, ami szintén jelzi, nem sürgős a további kamatvágás a Fed számára (2024 december után 2025 szeptemberig nem nyúlt a kamatokhoz a Fed).
Bejelentették továbbá, hogy december 12-től tartalékkezelési célú kincstárjegy-vásárlásokba kezdenek. A vásárlások kezdeti üteme havi 40 milliárd dollár lesz, majd ez az ütemet néhány hónap elteltével csökkentik.
Optimistább a kilátásokat illetően a Fed: a növekedési prognózist érdemben javították 2026-ra és 2027-ben is magasabb növekedést várnak, mint szeptemberben. Az infláció ugyan mérséklődhet az alacsonyabb energiaárak mellett, a 2%-os cél felett marad a következő két évben is. A kedvezőbb növekedés ellenére nem sokat mérséklődik a munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint, ami a termelékenység várható javulása magyarázhat.
A jövőbeli kamatpályát illetően sem egységes a bizottság tagjainak véleménye, 2026-ra és 2027-re is csak egy-egy kamatcsökkentést várnak a döntéshozók („dot plot” alapján), ami megegyezik a szeptemberi előrejelzéssel, de elmarad a jelenlegi piaci árazásoktól. Mi továbbra is azzal számolunk, hogy 2026-ban két további kamatcsökkentést jelenthet be a Fed, majd további egyet 2027-ben - írja Balog-Béki Márta, szenior elemző.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Kiderült, ők utaznak Moszkvába Szijjártó hatalmas üzleti küldöttségével: mit akarunk venni Putyinéktól?
A Mol és az MVM is ott lesz abban az üzleti delegációban, amely Moszkvába utazik Szijjártóval.
