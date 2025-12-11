2025. december 11. csütörtök Árpád
Stack of coins with trading chart in financial, stock market, wealth economy, interest rate, Inflation, long term investment,
Gazdaság

Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál

Pénzcentrum
2025. december 11. 10:28

A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést, amely végül nem volt egyhangú – volt, aki nagyobb vágást szorgalmazott, mások pedig a kamattartás mellett érveltek.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,50-3,75 százalékos sávra - jelentette az MTI.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntést megfelelt Az MBH Bank elemzőinek várakozásával, a piacok is beárazták a lazító lépést. A döntés nem volt egyhangú, egy döntéshozó 50 bázispontos kamatvágást szorgalmazott volna, míg ketten kamattartásra szavaztak, hasonló széttartást a testületben 2019-ben láthattunk utoljára.

Jerome Powell, Fed-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a semleges kamattartomány tetején járhat a jegybank. A mostani kamatcsökkentéssel jól pozícionált helyzetben került a Fed, hogy kivárjon és értékelje a gazdasági folyamatokat. Powell üzenetei kevésbé voltak „héja” hangvételűek, mint azt többen várták.  A részvénypiacok emelkedtek, a kötvényhozamok lejjebb jöttek és a dollár is gyengült a sajtótájékoztató alatt.

A kamatdöntési közlemény továbbra is mérsékelt növekedéssel, lassuló foglalkoztatottsággal és magasan ragadt inflációval jellemezte az amerikai gazdaságot. Az alapkamat kiigazításának „mértékét és időzítését” a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázatok egyensúlya határozza meg, -ez az utalás szerepelt egy éve is a közleményben, ami szintén jelzi, nem sürgős a további kamatvágás a Fed számára (2024 december után 2025 szeptemberig nem nyúlt a kamatokhoz a Fed).

Bejelentették továbbá, hogy december 12-től tartalékkezelési célú kincstárjegy-vásárlásokba kezdenek. A vásárlások kezdeti üteme havi 40 milliárd dollár lesz, majd ez az ütemet néhány hónap elteltével csökkentik.

Optimistább a kilátásokat illetően a Fed: a növekedési prognózist érdemben javították 2026-ra és 2027-ben is magasabb növekedést várnak, mint szeptemberben. Az infláció ugyan mérséklődhet az alacsonyabb energiaárak mellett, a 2%-os cél felett marad a következő két évben is. A kedvezőbb növekedés ellenére nem sokat mérséklődik a munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint, ami a termelékenység várható javulása magyarázhat.

A jövőbeli kamatpályát illetően sem egységes a bizottság tagjainak véleménye, 2026-ra és 2027-re is csak egy-egy kamatcsökkentést várnak a döntéshozók („dot plot” alapján), ami megegyezik a szeptemberi előrejelzéssel, de elmarad a jelenlegi piaci árazásoktól. Mi továbbra is azzal számolunk, hogy 2026-ban két további kamatcsökkentést jelenthet be a Fed, majd további egyet 2027-ben - írja Balog-Béki Márta, szenior elemző.
