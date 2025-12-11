Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál

A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést, amely végül nem volt egyhangú – volt, aki nagyobb vágást szorgalmazott, mások pedig a kamattartás mellett érveltek.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,50-3,75 százalékos sávra - jelentette az MTI.

A döntést megfelelt Az MBH Bank elemzőinek várakozásával, a piacok is beárazták a lazító lépést. A döntés nem volt egyhangú, egy döntéshozó 50 bázispontos kamatvágást szorgalmazott volna, míg ketten kamattartásra szavaztak, hasonló széttartást a testületben 2019-ben láthattunk utoljára.

Jerome Powell, Fed-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a semleges kamattartomány tetején járhat a jegybank. A mostani kamatcsökkentéssel jól pozícionált helyzetben került a Fed, hogy kivárjon és értékelje a gazdasági folyamatokat. Powell üzenetei kevésbé voltak „héja” hangvételűek, mint azt többen várták. A részvénypiacok emelkedtek, a kötvényhozamok lejjebb jöttek és a dollár is gyengült a sajtótájékoztató alatt.

A kamatdöntési közlemény továbbra is mérsékelt növekedéssel, lassuló foglalkoztatottsággal és magasan ragadt inflációval jellemezte az amerikai gazdaságot. Az alapkamat kiigazításának „mértékét és időzítését” a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázatok egyensúlya határozza meg, -ez az utalás szerepelt egy éve is a közleményben, ami szintén jelzi, nem sürgős a további kamatvágás a Fed számára (2024 december után 2025 szeptemberig nem nyúlt a kamatokhoz a Fed).

Bejelentették továbbá, hogy december 12-től tartalékkezelési célú kincstárjegy-vásárlásokba kezdenek. A vásárlások kezdeti üteme havi 40 milliárd dollár lesz, majd ez az ütemet néhány hónap elteltével csökkentik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Optimistább a kilátásokat illetően a Fed: a növekedési prognózist érdemben javították 2026-ra és 2027-ben is magasabb növekedést várnak, mint szeptemberben. Az infláció ugyan mérséklődhet az alacsonyabb energiaárak mellett, a 2%-os cél felett marad a következő két évben is. A kedvezőbb növekedés ellenére nem sokat mérséklődik a munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint, ami a termelékenység várható javulása magyarázhat.

A jövőbeli kamatpályát illetően sem egységes a bizottság tagjainak véleménye, 2026-ra és 2027-re is csak egy-egy kamatcsökkentést várnak a döntéshozók („dot plot” alapján), ami megegyezik a szeptemberi előrejelzéssel, de elmarad a jelenlegi piaci árazásoktól. Mi továbbra is azzal számolunk, hogy 2026-ban két további kamatcsökkentést jelenthet be a Fed, majd további egyet 2027-ben - írja Balog-Béki Márta, szenior elemző.