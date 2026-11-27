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Meghalt a kórházban a mezőkövesdi vonatbaleset 18 éves áldozata
Péntek délután a kórházban belehalt sérüléseibe az a 18 éves nő, akit november 24-én vonszolt magával egy elinduló vonat a mezőkövesdi vasútállomáson. A tragédiát vélhetően az okozta, hogy az áldozat táskája beakadt a szerelvény ajtajába.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház közleménye szerint a maximális orvosi erőfeszítések és a célzott véradások során tapasztalt önzetlen segítségnyújtás ellenére sem tudták megmenteni a fiatal beteg életét. Az intézmény munkatársai őszinte részvétüket fejezték ki a gyászoló családnak.
A baleset kedden történt, amikor a fiatal lány táskája beszorult a már induló InterCity egyik kocsijának ajtajába, a szerelvény pedig elsodorta őt. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett áldozatot azonnal a miskolci kórházba szállították, ahol pénteki haláláig kritikus állapotban ápolták.
A tragédia kapcsán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felhívta a figyelmet a hazai vasúti járműpark megújításának halaszthatatlanságára. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy bár a szerelvény InterCityként közlekedett, olyan régebbi típusú kocsikat is besoroztak, amelyek nem rendelkeznek az ajtózáródást ellenőrző, illetve a nyitott ajtó melletti elindulást megakadályozó modern biztonsági rendszerrel. A korábbi ellentmondásos híresztelésekkel szemben a MÁV megerősítette, hogy az állomási térfigyelő kamerák rögzítették az esetet.
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