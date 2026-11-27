Hét és fél órát vesztegeltek a gép fedélzetén az Austrian Airlines Bécsből Valenciába tartó járatának utasai a tegnapi havazás miatt. A maratoni késés ellenére a légitársaság megszegte az uniós szabályokat, és egyetlen pohár vízen kívül semmilyen ingyenes ellátást nem biztosított a várakozóknak.

A csütörtöki heves havazás jelentős fennakadásokat okozott a bécsi repülőtéren. Míg a legtöbb járat átlagosan háromórás csúszással el tudott indulni, a valenciai gép utasai jártak a legrosszabbul. A felszállás előtti várakozás annyira elhúzódott, hogy az egyik légiutas-kísérőt le is kellett cserélni, mert időközben lejárt a megengedett maximális munkaideje - írta meg az Index.

Az uniós utasjogi előírások egyértelműen kimondják, hogy három óra késés után a légitársaságnak ingyenes étkezést és frissítőt kell biztosítania. Ennek ellenére az utasok csak saját költségükre juthattak élelemhez. Egyikük beszámolója szerint több mint 18 eurót fizetett egy egyszerű szendvicsért, némi rágcsálnivalóért és egy üveg vízért, ráadásul a korlátozott mennyiségű friss étel pillanatok alatt elfogyott a fedélzeten.

A felháborodott utasok az elszenvedett kellemetlenségek és a hiányos ellátás miatt most a jogszabályban rögzített, 400 eurós kártérítést követelik a légitársaságtól, és minden érintett utastársukat igényük érvényesítésére biztatják.