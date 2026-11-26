Vasárnaptól drasztikus lehűlés éri el Magyarországot, így az éjszakai órákban északon akár mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet, hétfőn pedig az ország nyugati felén napközben is tartós fagy várható.

A jelenlegi csapadékos – havas, esős és ónos esős – időjárást követően a hét hátralévő részében még 0 és 7 Celsius-fok között alakulnak a nappali maximumok. Ezzel párhuzamosan a felhőzet és a csapadékhajlam is csökken, így a hétvégén, valamint a jövő hét első felében már inkább a napos és a felhős időszakok váltakozása lesz a meghatározó.

Az erőteljes lehűlés a HungaroMet tájékoztatása szerint vasárnap veszi kezdetét. Bár a hét utolsó napján napközben még 0 és 5 fok közötti értékeket mérhetünk, éjjel és hajnalban az északi tájakon már kemény fagyokra kell készülni. Hétfőre a hideg levegő tartósan berendezkedik a térségben, nyugaton pedig még a legmelegebb nappali órákban sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MRTV