Újabb csapadékos, változékony hétvége vár Magyarországra: mediterrán ciklon érkezik, amely egyes déli megyékben akár 20-30 milliméter esőt is hozhat. A hegyekben már havazásra is van esély, hétfőre pedig jelentős lehűlés érkezik, kedden hajnalban országszerte fagyhat.

A hétvégén sem lesz nyugodt az időjárás Magyarországon: szombaton hidegfront vonul át az országon, vasárnap pedig mediterrán ciklon érkezik, amely elsősorban a déli és délnyugati országrészben hozhat jelentős mennyiségű csapadékot. Az Időkép előrejelzése szerint hétfő reggelig ezeken a területeken újabb 20-30 milliméter eső hullhat, miközben a magasabb hegycsúcsokon már a hópelyhek is megjelenhetnek - írja az Időkép.

Szombaton a hidegfront felhőzetéből főként a reggeli és délelőtti órákban fordulhat elő elszórtan eső, zápor, délután azonban egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, és kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.

Vasárnap hajnalban ismét fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, mínusz 3 és plusz 3 fok közötti értékekre van kilátás. Napközben délnyugat felől egy mediterrán ciklon felhőzete borítja be az országot, amelyből a nap második felében egyre többfelé elered az eső. Az északi és északnyugati országrészben nem várható jelentős csapadék, délebbre haladva viszont egyre nagyobb mennyiségű eső hullhat. A déli és délnyugati megyékben hétfő reggelig 20–30 milliméter csapadék is összegyűlhet.

A ciklon hátoldalán vasárnap éjszaka északira fordul, többfelé megerősödik a szél, miközben egyre hidegebb levegő áramlik az ország fölé. A lehűlés és a csapadék egybeesése miatt a hegyvidéki területeken az esőt havas eső, havazás válthatja fel: vasárnap késő este a Bükkben és a Mátrában, hétfő hajnalban pedig a Mecsekben is megjelenhetnek a hópelyhek.

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Hétfőn a mediterrán ciklon kelet, északkelet felé elhagyja térségünket. Mögötte erős, a Dunántúlon akár viharos északi, északnyugati szélre kell készülni, a felhőzet pedig fokozatosan felszakadozik. A nappali csúcshőmérséklet már csak 3 és 8 fok között alakul, kedd hajnalban pedig országszerte fagyokra lehet számítani.