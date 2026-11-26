Megérkezett az idei első hó, ami az északi és nyugati országrészben akár 10-20 centiméternyi havat is hozhat.
Nemzetközi siker: ebben a magyar városban van Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája
Kettős nemzetközi elismerésben részesült Debrecen, amely egyedüli magyar városként került be Európa hét legjobb karácsonyi úti célja közé, miközben adventi jégpályája ismét elnyerte az "Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája" címet, írta a haon.
A European Best Destinations nemzetközi versenyében 176 ország utazói összesen közel 1,9 millió szavazatot adtak le. A kontinens több mint 6400 ünnepi vására közül csupán 27 jutott be a döntőbe, ahonnan a legtöbb voksot begyűjtő húsz helyszínt díjazták.
Ebben a rendkívül erős mezőnyben végzett Debrecen az előkelő hetedik helyen, 41 769 szavazattal. A magyar település ezzel olyan európai nagyvárosok társaságába került a rangsorban, mint Bécs, Párizs, Madrid, Zürich és Riga.
A debreceni városháza szerdai tájékoztatása szerint ez a kimagasló eredmény ismét visszaigazolja, hogy a cívisváros adventi kínálata nemzetközi szinten is meghatározóvá vált. A többszörösen díjazott jégpálya és a különleges ünnepi forgatag évről évre a téli kikapcsolódás egyik legkedveltebb helyszínének számít.
A mostani siker a város, a rendezvényszervezők és a partnerek többéves, összehangolt munkájának az eredménye, amelynek köszönhetően a helyi adventi időszak folyamatosan megújul és egyre vonzóbbá válik a látogatók számára.
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