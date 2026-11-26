Kettős nemzetközi elismerésben részesült Debrecen, amely egyedüli magyar városként került be Európa hét legjobb karácsonyi úti célja közé, miközben adventi jégpályája ismét elnyerte az "Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája" címet, írta a haon.

A European Best Destinations nemzetközi versenyében 176 ország utazói összesen közel 1,9 millió szavazatot adtak le. A kontinens több mint 6400 ünnepi vására közül csupán 27 jutott be a döntőbe, ahonnan a legtöbb voksot begyűjtő húsz helyszínt díjazták.

Ebben a rendkívül erős mezőnyben végzett Debrecen az előkelő hetedik helyen, 41 769 szavazattal. A magyar település ezzel olyan európai nagyvárosok társaságába került a rangsorban, mint Bécs, Párizs, Madrid, Zürich és Riga.

A debreceni városháza szerdai tájékoztatása szerint ez a kimagasló eredmény ismét visszaigazolja, hogy a cívisváros adventi kínálata nemzetközi szinten is meghatározóvá vált. A többszörösen díjazott jégpálya és a különleges ünnepi forgatag évről évre a téli kikapcsolódás egyik legkedveltebb helyszínének számít.

A mostani siker a város, a rendezvényszervezők és a partnerek többéves, összehangolt munkájának az eredménye, amelynek köszönhetően a helyi adventi időszak folyamatosan megújul és egyre vonzóbbá válik a látogatók számára.