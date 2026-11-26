A NAV ezentúl nemcsak a vezető politikusok, hanem az általuk anyagilag támogatott hozzátartozók vagyonosodását is ellenőrizheti.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 26.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 26.
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- Napi félmillió budapesti ingázó szívja emiatt a fogát: egy külföldi módszer mentheti meg a magyar fővárost a közlekedési összeomlástól
- Drasztikus javaslat érkezett: éjfélkor bezáratnák a budapesti szórakozóhelyeket, szigor jöhet a bulinegyedben
- Nyugdíj mellett is dolgozni kényszerülsz? Íme hat részmunkaidős állás, amellyel pluszpénzt kereshetsz
- Megvan a világ legjobb síterepe: ennyibe kerül most egy hatnapos síelés az alpesi paradicsomban
- Van 5 millió forintod? Nem mindegy, mikor fekteted be a tőzsdén: egyetlen döntésen rengeteg pénz múlhat
- Ezért feszülnek egymásnak a fiatalabb és az idősebb dolgozók: íme a három kérdés, ami megmentheti a közös munkát
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.27: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Elszórtan időszakos eső, északon és nyugaton kevés helyen vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -2, +4, a maximum-hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.
2026.11.28: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. A déli megyékben időszakos eső, délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat, másutt inkább csak hószállingózás, szitálás lehet. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalra -3 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 0, +7 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a változékony, csapadékos időjárásnak köszönhetően kedvezően alakul. (2026.11.26. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.26)
Akciók
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A BKK 2027-re is felvesz egy 30 milliárd forintos folyószámlahitelt a likviditása biztosítására.
A Normafán ismét megnyílt az út a téli sportok előtt: a Hegyvidéki Önkormányzat újra megkapta a sífutó- és szánkópálya működtetéséhez szükséges engedélyt.
Európa több mint 6400 karácsonyi vására közül mindössze 27 került be a versenybe.
Napi félmillió budapesti ingázó szívja emiatt a fogát: egy külföldi módszer mentheti meg a magyar fővárost a közlekedési összeomlástól
Budapest és környéke fejlődésében nagy probléma az, hogy a települések külön döntenek sok olyan ügyről, amelynek következményeit közösen viselik.
Megérkezett az idei első hó, ami az északi és nyugati országrészben akár 10-20 centiméternyi havat is hozhat.
Magyarország egyik fő sípályáján, Eplényben beindították a hóágyúkat.
Val Thorens lett a világ legjobb síterepe, a szállodák között a svájci W Verbier végzett az élen, a freestyle szerelmeseinek pedig LAAX lehet különösen érdekes.
Délnyugat felől érkező mediterrán ciklon hoz egyre erősödő csapadékot Magyarországra, már a hó is sok helyen esik.
Újra kell építeni a Sziget nemzetközi közönségét, miközben a fesztivál tartós működéséhez átmeneti pénzügyi segítségre is szükség lehet.
A Pénzcentrum 2026. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiterjedt csapadékzóna érkezik szerdán Magyarországra, több helyen havazásra, havas esőre és ónos esőre is számítani kell.
Drasztikus javaslat érkezett: éjfélkor bezáratnák a budapesti szórakozóhelyeket, szigor jöhet a bulinegyedben
A budapesti rövid távú lakáskiadásról szóló vita évek óta egyszerre lakhatási, turisztikai, városüzemeltetési és politikai kérdés.
Új expresszjáratok indulnak Budapestre ebből a nagyvárosból: naponta kétszer egészen a reptérig közlekednek
December 13-tól új, kétóránként közlekedő expresszbusz-járatot indít a MÁV Budapest és Pécs között.
Megérkezhet az idei tél első komolyabb havazása Magyarországra, a HungaroMet friss előrejelzése szerint ugyanis szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot.
Végre itt a térkép: ezeken a területeken lesz a legerősebb a havazás Magyarországon, valahol csak eső fog esni
Az előrejelzések szerint a déli és délnyugati országrészben jellemzően esőre, míg észak és északkelet felé haladva egyre nagyobb eséllyel havazásra lehet számítani.
Óriási akadályba ütközött a legidősebb magyar metróvonal felújítása: egy 20 éves döntés miatt akadhat meg a projekt
Elindult az M1-es metró felújításának és rákosrendezői meghosszabbításának tervezési folyamata, a megvalósítást azonban komoly akadályok nehezítik.
Fontos delegációval tárgyalt Vitézy Dávid: közvetlen repülőjárat indulhat Budapestről Japánba, a szupervasút is szóba került
Közvetlen légi járat indításáról is tárgyalt a Magyarországra látogató japán üzleti delegációval Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
A Pénzcentrum 2026. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
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Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.