Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 26.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. november 25.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 9, 11, 16, 17, 19, 23

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 57 db

5-ös találat: 2541 db

4-es találat: 33724 db



OTP: 36960 Ft

MOL: 4496 Ft

RICHTER: 13520 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.27: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Elszórtan időszakos eső, északon és nyugaton kevés helyen vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -2, +4, a maximum-hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.

2026.11.28: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. A déli megyékben időszakos eső, délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat, másutt inkább csak hószállingózás, szitálás lehet. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalra -3 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 0, +7 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a változékony, csapadékos időjárásnak köszönhetően kedvezően alakul. (2026.11.26. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.26)

Akciók

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