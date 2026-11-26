A Normafán ismét megnyílt az út a téli sportok előtt: a Hegyvidéki Önkormányzat újra megkapta a sífutó- és szánkópálya működtetéséhez szükséges engedélyt. Bár a döntést várhatóan ismét bíróságon támadják meg civil szervezetek, az önkormányzat már megkezdte a szezonra való felkészülést, és bízik benne, hogy a következő napok havazása elegendő lesz a pályák megnyitásához.

A Hegyvidéki Önkormányzat ismét megkapta a Normafán működő sífutó- és szánkópálya üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyt, így megkezdődhetnek a téli szezon előkészületei. Az önkormányzat szerint a nyár folyamán a kormányhivatal több tisztázó dokumentumot és kiegészítő vizsgálatot kért, amelyeknek határidőre eleget tettek, ennek eredményeként született meg az új engedély.

A tájékoztatás szerint ugyanakkor a korábbi engedély visszavonását kezdeményező Védegylet és a Normafa Természetesen civil szervezetek ismét bírósághoz fordulnak az engedély megsemmisítése érdekében.

A Hegyvidéki Önkormányzat közlése szerint az elmúlt négy évben működő normafai téli sportterülettel kapcsolatban nem merült fel igazolt környezeti károkozás. Az önkormányzat sajnálatosnak nevezte, hogy állítása szerint immár ötödik alkalommal próbálják megakadályozni a több mint százéves múltra visszatekintő normafai téli sportélet működését.

A frissen megszerzett engedély birtokában az önkormányzat azonnal megkezdi a szezonnyitáshoz szükséges munkálatokat. Bíznak abban, hogy a következő napok időjárása kedvező lesz, és a már lehullott hó mennyisége tovább gyarapodik. Ez nemcsak a síeléshez és szánkózáshoz biztosíthat megfelelő pályaviszonyokat, hanem a füves területek védelmét is segítheti. A pályák megnyitásának várható időpontjáról később adnak tájékoztatást.