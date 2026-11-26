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Hiába az állami segítség, újabb 30 milliárdos hitelre szorul a BKK: itt vannak a 2027-es tervek
Bár jövőre már állami és fővárosi vegyesvállalatként, regionális közlekedésszervezőként működik tovább a BKK, az új finanszírozási modell és a beígért megtakarítások ellenére sem tudja elengedni a szokásos pénzügyi mentőövét. A vállalat 2027-re is felvesz egy 30 milliárd forintos folyószámlahitelt a likviditása biztosítására.
Az idén december végén lejáró hitelkeretet váltja fel az az új megállapodás, amellyel a Budapesti Közlekedési Központ 2027. január 4-től újabb egy évre, opciós hosszabbítási lehetőséggel biztosítja a működéséhez szükséges forrásokat. A Fővárosi Önkormányzat kérésére lebonyolított közbeszerzésen a CIB Bank és a K&H Bank nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, így ez a két pénzintézet biztosítja az 5, illetve 25 milliárd forintos keretet. A hitelfelvételt Karácsony Gergely főpolgármester november 11-én, halaszthatatlan ügyként hagyta jóvá a jövő évi zökkenőmentes feladatellátás érdekében - írta a Népszabadság.
A döntés azért is figyelemre méltó, mert a BKK 2027. január elsejétől gyökeresen átalakul. A társaság Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ néven már nemcsak a főváros, hanem az agglomeráció közösségi közlekedéséért is felel majd, amivel mintegy 2,7 millió utast szolgál ki. A Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Karácsony Gergely által november közepén aláírt megállapodás értelmében az állam egy körülbelül 2 milliárd forintos tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerez az eddig kizárólag fővárosi tulajdonú cégben. A részvények ellenértékét az államnak holnapig, azaz 2026. november 27-ig kell átutalnia.
Az új, fele-fele arányban megosztott finanszírozási modell alapján a főváros és az állam egyaránt 170-170 milliárd forinttal járul hozzá a jövőre várhatóan 340 milliárd forintos költségvetéshez. Bár a városvezetés szerint ezzel a főváros kiadásai a korábbi évekhez képest 50 milliárd forinttal csökkennek, az állami szerepvállalás és a költségcsökkenés önmagában nem tette feleslegessé a 30 milliárdos banki hitelkeret fenntartását. Vitézy Dávid a szerződéskötéskor egyértelművé tette, hogy a BKK-nak úgy kell gazdálkodnia, hogy beleférjen ebbe a meghatározott pénzügyi keretbe.
Az integráció komoly gyakorlati változásokat hoz a mindennapokban. Jövőre már a BKK rendeli meg a HÉV, az elővárosi vasút és a budapesti végállomású elővárosi Volán-járatok szolgáltatásait, emellett egységesítik a menetrendeket és az utastájékoztatást, valamint közös tarifarendszert dolgoznak ki. Az átállás részeként a BKK-nak az idei év végéig át kell adnia a BKV-nak a korábban uniós forrásból beszerzett járműveket és infrastrukturális elemeket. Eközben a HÉV-vonalak fejlesztése és az autóbuszok beszerzése továbbra is állami feladat marad, a BKK pedig megrendelőként lép fel a MÁV felé.
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Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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