Újra kell építeni a Sziget nemzetközi közönségét, miközben a fesztivál tartós működéséhez átmeneti pénzügyi segítségre is szükség lehet – erről beszélt Gerendai Károly és Kádár Tamás a Mindshare Hungary podcastjében. A vezetőváltás hátteréről is elárultak részleteket, és elmondták, miért nem lehet kizárólag a sztárfellépőkre alapozni a rendezvény jövőjét.

Gerendai Károly szerint a Sziget nehézségeinek egyik legfontosabb oka a külföldi látogatók számának visszaesése, miközben a magyar közönség létszáma elmondása alapján nagyjából stagnált, sőt valamelyest emelkedett is. Kádár Tamás arról beszélt, hogy a korábban meghatározó nemzetközi promóteri hálózat a külföldi tulajdonos időszaka és a világjárvány alatt szinte teljesen leépült. Ezek a partnerek nem pusztán jegyeket értékesítettek: helyi programokkal, kapcsolatokkal és saját kommunikációval közösségeket szerveztek a fesztivál köré. A hálózat újjáépítése ezért kulcsfeladat, de Gerendai arra figyelmeztetett, hogy a jelentős veszteségeket nem tudják éveken át finanszírozni. Elmondása szerint az alvállalkozók segítségére sem lehet minden esztendőben ugyanúgy támaszkodni, ezért az átmeneti időszakra külső finanszírozást keresnek.

A megújulás része a vezetői feladatok átrendezése is: Kádár Tamás tizenöt év után saját kezdeményezésére lép hátrébb a napi operatív irányítástól. Mint elmondta, szeretné elkerülni, hogy kiégve kelljen csapatot vezetnie, és előnynek tartja, ha egy új vezető friss lendületet, ötleteket és másfajta megközelítést hoz a szervezetbe. Ez ugyanakkor nem jelenti a távozását: tulajdonosként továbbra is részt vesz a stratégiai munkában, emellett elsősorban értékesítési és marketingtapasztalatával, valamint szponzori kapcsolataival segíti a Szigetet. Gerendai támogatja a feladatmegosztást, szerinte ugyanis most rövid időn belül kell látványos előrelépést elérniük. „Nincs végtelen időnk kísérletezgetni” – fogalmazott.

A hosszabb távú cél, hogy a Sziget ismét bakancslistás élmény legyen a világ fiataljai számára, amelyre nem kizárólag egy-egy koncert miatt utaznak el. Gerendai szerint túl nagy üzleti kockázatot jelent, ha a fesztivál sikere a több millió euróba kerülő sztárfellépők elérhetőségétől függ. A zenei programot ezért nélkülözhetetlen alapnak, de nem önmagában elegendő vonzerőnek tartja: a közösségi élményt, a szabadságot, a színházi és cirkuszi produkciókat, valamint a budapesti nyaralás lehetőségét is meg kell mutatni a közönségnek. Ebben a látogatók személyes beszámolóinak különösen fontos szerepet szánnak. Ahhoz azonban, hogy a vendégek valóban továbbajánlják a fesztivált, Gerendai szerint minden részletnek működnie kell – a tisztaságtól egészen a délelőtt is elérhető vendéglátásig.