Megérkezett az idei szezon első jelentősebb havazása, amely főként az északi és nyugati országrészben hozhat akár 10-20 centiméternyi havat, miközben délen egyértelműen esőre kell számítani. Bár a hóhatár pontos helyzete rendkívül bizonytalan, a hosszú távú előrejelzések enyhe, csapadékos, az átlagosnál 2-3 fokkal melegebb telet jeleznek. A pontos meteorológiai prognózist ugyanakkor példátlan módon megnehezíti a poláris örvény korai szétesése és a történelmi léptékű El Niño-jelenség is, így a fehér karácsony esélyeiről egyelőre korai lenne nyilatkozni - közölte a Portfolio.

A csökkenő hőmérséklet és egy hazánkat elérő csapadékzóna találkozásából szerda délután, illetve csütörtök hajnalban több helyen is havazás kezdődik. A legfrissebb modellek alapján a nyugati határszélen, Sopron és Salgótarján térségében, valamint a Bükk-fennsíkon szinte borítékolható a tartós hóesés, a hegyvidékeken akár 10-20 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Pest és Nógrád vármegyében, illetve az Észak-Alföldön szerényebb, 5-10 centiméteres hómennyiség várható, amely az alacsonyabb térszíneken napközben gyorsan olvadásnak indul. Ezzel szemben a déli tájakon, például Pécs környékén tisztán eső fog esni. Erre a kettősségre a Magyar Közút is felkészült, az utakon több mint 800 munkagéppel és 3300 dolgozóval végzik a síkosságmentesítést.

A téli csapadékot hozó mediterrán ciklonok sajátossága, hogy az ország középső, nagyjából 50-100 kilométer széles sávjában rendkívül nehéz pontosan meghúzni a hóhatárt. Ezen a területen szó szerint tizedfokokon múlik, hogy havazás, eső vagy a közlekedésre fokozottan veszélyes ónos eső alakul-e ki. A légörvény pályája sokszor az utolsó órákban is módosulhat, ami folyamatos bizonytalanságban tartja a rövid távú előrejelzéseket.

Ami a távolabbi kilátásokat illeti, a szezonális modellek egyértelműen csapadékos, de az átlagnál enyhébb decembert mutatnak. Az adatok alapján 2027 első két hónapja is a sokéves átlagnál 2-3 fokkal melegebbnek ígérkezik, így a hazai és a környező országok alacsonyabban fekvő síterepein nem érdemes hosszú szezonra számítani. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy alapvetően enyhe tél során is előfordulhatnak rövidebb, zord és keményen havas periódusok, ahogy azt az idei év januárjában is megtapasztalhattuk.

A hosszú távú előrejelzések megbízhatóságát jelenleg két rendkívüli globális tényező is rontja. Az egyik a poláris örvény (sarki örvény), amely a mérések történetében még sosem esett szét ilyen korán. Bár a rendszer most épp visszarendeződik, a folyamat hajlamosíthat arra, hogy egy-egy időjárási minta hetekre beragadjon felettünk. A másik tényező a Csendes-óceán térségében kialakult El Niño, amely idén a történelem egyik legerősebbje. Bár ennek hatása Európában jellemzően gyengébb és késleltetett, a mostani extrém erőssége miatt a szakemberek ismeretlen terepen mozognak. A múltbeli adatokból nem lehet biztosan következtetni a jövőre, de az El Niño hagyományosan inkább az enyhe és csapadékos téli trendet erősíti hazánkban.

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Ennek a megváltozott és csapadékosabb áramlási rendszernek köszönhetően ősz közepe óta jelentős, 60-120 milliméternyi eső áztatta a hazai földeket. Ez létfontosságú volt az idei év pusztító aszálya után, és hosszú idő óta először eredményezett többletet a sokéves átlaghoz képest.

A közelgő ünnepek kapcsán a leggyakoribb kérdés természetesen az, hogy lesz-e idén fehér karácsonyunk. A szakemberek határozottan óva intenek a korai jóslatoktól, hiszen a csapadék és a fagyos időjárás pontos együttállását hetekkel előre lehetetlenség megmondani, különösen a kiszámíthatatlan mediterrán ciklonok esetében. Annyi azonban már látszik a trendekből, hogy az elmúlt években rendszeressé vált, karácsony környéki markáns felmelegedésnek egyelőre nincs nyoma a modellekben. Pontosabb és szakmailag megalapozottabb képet az ünnepi időjárásról leghamarabb december első hetében lehet majd adni.