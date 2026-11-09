Bejelentette Vitézy Dávid: tarthatatlan a helyzet ezen a fontos vasútvonalon, azonnali felújítás indul - rengeteg utazó várt már erre

Hétfő éjjeltől újabb pályamunkák kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon - közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid tarthatatlannak nevezte, hogy a miskolci fővonal egyes szakaszain 10 kilométer per órával araszolnak a vonatok. A munkálatokról azt írta, hogy Füzesabonyban négy, úgynevezett angolváltó és a kapcsolódó vágányszakaszok cseréjével teszik lehetővé a 10 és 20 kilométer per órás lassújelek felszámolását.

A november 25-ig tartó munkák során Füzesabony és Mezőkövesd között "a vágányok geometriáját" is helyreállítják, Mezőkövesdnél pedig ágyazatcserét végeznek. Hozzátette, hogy Hatvan és Füzesabony között - a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként - a teljes pálya 160 kilométer per órás közlekedésre alkalmas újjáépítését is előkészítik.

A kivitelezési közbeszerzést 2027 elején indítják el. A miniszter közölte: a munkák idején egyes vonatok menetrendje változik, Füzesabony és Eger között bizonyos hajnali és késő esti járatokat pótlóbuszok helyettesítenek.