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Kiadták a riasztást: kaotikus állapotokat hozhat a magyar utakra a hó és az ónos eső
Délnyugat felől érkező mediterrán ciklon hoz egyre erősödő csapadékot Magyarországra, emiatt az ország több térségében jelentős havazásra és ónos esőre kell készülni a következő napokban – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. egy Facebook-videóban.
A ciklon előoldalán enyhébb léghullámok érkeznek, így melegfront alakul ki hazánk felett. A HungaroMet tájékoztatása szerint "ma délnyugat felől egy csapadékzóna halad át térségünk felett, amely a délután, este folyamán észak, északkelet felé terjedve fokozatosan megerősödik". Éjfélig a havazás súlypontja a Dunazug-hegyvidéket, az Északi-középhegység nyugati részét, a fővárost, valamint az Észak-Alföldet érinti. Ezeken a területeken az 5 centimétert is meghaladhatja a hó vastagsága, sőt a magasabban fekvő részeken 10 centiméternél több is összegyűlhet, míg az ország többi részén általában lepel és 4 centiméter közötti réteg valószínű.
Csütörtök hajnaltól egy újabb csapadékzóna éri el az országot, amely az északnyugati harmadban okoz majd havazást. Ott estig 5 centiméter körüli vizes, tapadó hóréteg alakulhat ki, de az Alpokalján és a magasabban fekvő területeken ismét 10 centimétert meghaladó mennyiség hullhat.
A havazás mellett ónos eső is nehezíti a közlekedést. A mai napon elsősorban a Dunántúli-középhegység térségében várható néhány tized milliméternyi fagyott csapadék, ám a Bakonyban az 1 millimétert is meghaladhatja a mennyisége. Csütörtök hajnalban és kora délelőtt főként a Bakony vidékén kell újra kisebb, 1 milliméter alatti mennyiségű ónos esőre számítani.
A meteorológiai szolgálat a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt fokozott óvatosságra inti a közlekedőket. Mint figyelmeztettek, "a havas, jeges, helyenként ónos esőtől csúszóssá váló utak miatt érdemes több menetidővel tervezni".
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