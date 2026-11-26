Kiterjedt csapadékzóna vonul át csütörtökön Magyarország felett, ezért az ország jelentős részén számottevő mennyiségű csapadékra kell készülni. Bár többnyire eső várható, az északi és északnyugati országrészekben havas eső és havazás is előfordulhat. A nyugati határ mentén, valamint az északi hegyvidéken tartósabb hóesésre is van esély, írja a HungaroMet.

Újabb csapadékos napra ébredt az ország: egy ciklon kiterjedt csapadékzónája halad át Magyarország felett, amelynek hatására országszerte jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A HungaroMet előrejelzése szerint azonban nem mindenhol ugyanabban a formában érkezik az égi áldás.

Az ország nagy részén az eső lesz meghatározó, az északi és északnyugati területeken viszont már vegyes halmazállapotú csapadék is megjelenhet. A nyugati és északnyugati határvidéken, illetve az északi hegyekben hosszabb ideig is havazhat, így ezeken a tájakon hóesésre is fel kell készülni.

A szél sem marad nyugodt: keletről, északkeletről érkező légmozgásra lehet számítani, amely több helyen megélénkül, néhol pedig kifejezetten erős széllökések is előfordulhatnak. Egyes területeken a széllökések akár viharos erősségűek is lehetnek.

A hőmérséklet napközben meglehetősen széles tartományban alakul: a maximumok 0 és plusz 8 fok között várhatók. Ez azt jelenti, hogy míg egyes országrészekben fagypont körüli értékek mellett érkezhet a csapadék, máshol enyhébb időre lehet számítani.