A tartósan hideg, havas időjárásnak köszönhetően Eplényben már beindították a hóágyúkat, ezen a hétvégén pedig ideiglenes szánkópályával várják a látogatókat, vette észre a Telex. Bár a síelésre még várni kell, a hazai síközpontok már gőzerővel készülnek a szezonra

A bakonyi Síaréna Vibe Park üzemeltetője szerdán bejelentette, hogy a kedvező hőmérsékletnek köszönhetően megkezdték a hóágyúzást. Ennek eredményeként most hétvégén, november 28-án és 29-én nyitási akciót tartanak, amelynek keretében 10 és 17 óra között az 1-es pálya alsó szakaszát birtokba vehetik a szánkózók.

A fenntartó hangsúlyozta, hogy a sípályákon a balesetveszély miatt alapesetben szigorúan tilos a szánkózás, ám most egy ideiglenesen és biztonságosan elkülönített szakaszt jelöltek ki erre a célra, amely mellett a büfé is nyitva tart. Azt egyelőre nem közölték, hogy a síelők mikor csúszhatnak először, a hivatalos szezonnyitó dátumát későbbre ígérik.

A többi hazai síterep is reagált a téliesre fordult időjárásra. A mátrai Sípark Mátraszentistván a közösségi oldalán jelezte, hogy már ők is gőzerővel készülnek a nyitásra. A visegrádi Nagyvillám Sípálya, valamint a sífutópályával is rendelkező fővárosi Normafa Park üzemeltetői pedig egyelőre a természetes havazásnak örülhetnek.

Címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA