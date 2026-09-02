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Élesedik a nagyszabású menetrend változás szeptember 1-től: máshogy közlekedik sok helyközi és távolsági buszjárat
Szeptember 1-jétől országszerte több helyen is változott a helyközi autóbuszok menetrendje: egyes járatok indulási ideje módosult, új kapcsolatok jöttek létre, máshol pedig a közlekedési rend vagy az útvonal változott. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a módosítások az országos, távolsági járatokat és több vármegye helyi hálózatát is érintik, így az iskolába vagy munkába rendszeresen busszal utazóknak is érdemes indulás előtt ellenőrizniük a menetrendet.
2026. szeptember 1-jétől (keddtől) az alábbi menetrendi változások lépnek életbe.
Kiemelt változás, hogy 2026. szeptember 1-jétől új autóbusz-menetrend lép életbe a Fertő partot kiszolgáló Sopron – Hegykő – Fertőd – Fertőszentmiklós/Kapuvár autóbuszvonalakon, amely Fertőszentmiklóson új vasúti csatlakozásokat is biztosít. A menetrendi átalakítás a munkába és iskolába járást, illetve az egészségügyi és közigazgatási intézmények elérését célzó utazási igények kiszolgálása mellett, a főváros és a távolabbi nagyvárosok irányába is kedvezőbb utazási lehetőséget biztosít, mindezeken túl pedig a Fertő part térségének turisztikai szempontból kiemelt helyszíneinek elérhetőségét is a korábbinál bővebb szolgáltatással javítja - közölte a MÁV.
Ennek érdekében a térség autóbuszvonalain könnyebben megjegyezhető ütemes menetrend bevezetésére kerül sor, mely szerint Sopron és Fertőd között minden nap jellemzően 60 percenként, munkanapokon csúcsidőben 10-30 percenként indulnak az autóbuszok, valamint két óránként Fertőszentmiklóson Budapest irányú vasúti csatlakozás kerül kialakításra.
Az új menetrend főbb jellemzői:
- Sopronból Kópháza, Sopron (Balf), Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd viszonylatban egyenletes elosztás szerint, minden nap legalább óránként indulnak azok az autóbuszjáratok, amelyek egyik órában Petőházán át Fertőszentmiklós, Vasútállomásig, a másik órában Sarród betéréssel, valamint Fertőendréd, Agyagosszergény és Vitnyéd érintésével Kapuvárig, egyes esetekben Győrig közlekednek tovább. Ezen járatokat munkanapokon csúcsidőszakokban további Sopron – Fertőd viszonylatú járatok egészítik ki, amelyek közül egyes járatok Petőháza, Fertőújlak, Fertőd, Tőzeggyármajor vagy Kapuvárig közlekednek. A járatok munkanapokon a reggeli órákban a jelenlegivel közel megegyező időpontokban közlekednek. Sopronból Fertőd irányába délután 12:30-tól 30 percenként, 14:00 és 14:50 között 10-20 percenként, 14:50 és 16:30 között 20 percenként, majd 16:30 és 18:30 között 30 percenként indulnak. Fertőd, Központtól Sopron felé jellemzően 30-60 percenként indulnak a buszok, amelyeket iskolai előadási napokon még a 14:24, a 14:54 és a 16:24-kor induló további járatok egészítenek ki.
- A Sopron és Fertőszentmiklós, Vasútállomás között két óránként közlekedő autóbuszjáratok kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a Budapest és Sopron között közlekedő InterCity vonatokhoz, ezáltal a térségből (Kópháza, Sopron (Balf), Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd és Petőháza) Győr, Tatabánya és a főváros elérhetősége is jelentősen javul. A biztosabb vasúti csatlakozás érdekében a Budapest felől késve érkező InterCity vonatra az autóbusz legfeljebb 15 percet vár.
- A Sopron – Fertőd – Sarród – Kapuvár útvonalon az irányonként két óránként közlekedő járatok révén a hét minden napján a korábbinál több járattal érhető el Sarród település.
A térség iskoláiba járó tanulók utazását a korábbihoz hasonló járatokkal és időpontokban továbbra is biztosítják.
- Az új menetrend bevezetésével az eljutási lehetőségek bővülnek, így naponta Sopronból Fertőd felé 20:30 és 22:35 között 21:30-kor is indul járat, valamint szabad- és munkaszüneti napokon a kora délutáni és kora esti időszakokban Sopron és Fertőd között a jelenlegi, jellemzően 1,5-2 óránként közlekedő autóbuszok helyett óránként indulnak a járatok.
Autóbuszos csatlakozások Fertődön
Munkanapokon a Fertőd környéki településeknek (Fertőd, Tőzeggyármajor; Fertőújlak) a hivatásforgalmi időszakban a közvetlen járatok megtartása mellett a délelőtti és a késő délutáni, valamint a hétvégi időszakokban Fertőd, Központnál autóbuszos csatlakozások kerülnek kialakításra, mely alapján az érintett települések számára a Sopron, mint járásközpont irányú eljutási lehetőségek Fertődön történő átszállással bővülnek.
Új vonal: 7195 Kapuvár – Pusztacsalád – Fertőszentmiklós – Fertőd – Kapuvár MENETREND
Az alábbi vonalakon új menetrend lép életbe:
7068 Győr – Csorna – Kapuvár – Fertőszentmiklós – Fertőd MENETREND
7070 Győr – Enese – Kóny – Csorna MENETREND
7071 Győr – Csorna – Kapuvár – Fertőszentmiklós – Sopron MENETREND
7072 Győr – Csorna – Kapuvár – Petőháza – Sopron MENETREND
7073 Győr – Csorna – Kapuvár – Fertőd – Sopron MENETREND
7207 Sopron – Petőháza – Kapuvár – Beled – Rábakecöl MENETREND
7208 Sopron – Fertőd – Petőháza MENETREND
7210 Sopron – Fertőd – Kapuvár / Fertőd, Tőzeggyármajor MENETREND
7211 Sopron – Kapuvár – Csorna – Mosonmagyaróvár MENETREND
7212 Sopron – Balf – Kapuvár – Csorna – Győr MENETREND
7213 Sopron – Fertőd – Petőháza – Fertőszentmiklós MENETREND
Országos (távolsági) járatok menetrend változása
1020 Budapest – Mátraverebély – Salgótarján
A vonal valamennyi járata Bátonyterenye, Sulyom-hegy és Bátonyterenye, Ipari park megállóhelyeken is megáll. A járatok Salgótarján felé csak leszálló utasok részére, Budapest felé csak felszálló utasok részére állnak meg.
1021 Budapest – Pásztó – Bátonyterenye – Salgótarján
Az autóbuszvonal járatainak többsége Bátonyterenye, Sulyom–hegy, Bátonyterenye, Ipari park és Bátonyterenye (Kisterenye), Bányatelep megállóhelyeken is megáll.
1022 Budapest – Salgótarján – Lučenec
A Budapest és Losonc között közlekedő autóbuszok Bátonyterenye, Sulyom-hegy és Bátonyterenye, Ipari park megállóhelyeken is megállnak. A járatok Salgótarján felé csak leszálló utasok részére, Budapest felé csak felszálló utasok részére állnak meg.
1066 Budapest – Gyöngyös – Heves – Abádszalók – Karcag1375 Miskolc – Tiszafüred – Szeged1443 Debrecen – Heves – Jászberény
Valamennyi autóbusz Berekfürdő, strandfürdő helyett az újonnan megépült Fodor József utca megállóhelyen áll meg.
1212 Budapest – Veszprém – Tapolca – Keszthely – Hévíz
A 19:40-kor Budapestről Hévízig közlekedő autóbusz Keszthely, Bercsényi utca megállóhelynél minden esetben, míg az alábbi megállóhelyeknél csak leszálló utasok esetén áll meg:
- Keszthely, Pál utca
- Keszthely, Hévízi út
- Keszthely, Z+D Kft.
- Keszthely, Vadaskert csárda
- Keszthely, Kertváros
- Keszthely, hévízi elágazás
- Dobogómajor I.
1344 Eger – Mezőkövesd/M3 autópálya – Debrecen – Hajdúszoboszló
A munkanapokon 13:00-kor Egerből Debrecenbe közlekedő autóbusz a Főcsatorna híd és Debrecen, Autóbusz-állomás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A hetek utolsó tanítási napján 15:45-kor Debrecenből Egerbe közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A csütörtöki tanítási napokon 15:45-kor Debrecenből Egerbe közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
1350 Miskolc – Mezőkövesd – Eger – Recsk – Mátraballa – Salgótarján
A 16:35-kor Salgótarjánból Miskolcra közlekedő autóbusz a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon megáll a Miskolc, Egyetemi kollégiumok megállóhelyen is.
1625 Lenti – Zalaegerszeg – Keszthely – Tapolca – Veszprém
A szabad- és munkaszüneti napokon 4:57-kor Gyenesdiásról Zalaegerszegig közlekedő autóbusz Zalaegerszeg (Csácsbozsok), Elágazás megállóhelynél felszálló utasok részére is megáll.
1639 Lenti – Zalaegerszeg – Vasvár – Sárvár – Győr
A tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 16:15-kor Lentiből Győrig közlekedő autóbusz le- felszálló utasok esetén is érinti Hernyék, Autóbusz-váróterem megállót, 16:25-kor.
1643 Lenti – Őriszentpéter – Szombathely – Bükfürdő
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A 6:00-kor Lentiből Bükfürdőre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:05-kor indul.
A munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon 12:00-kor Bükfürdőről Lentibe közlekedő autóbusz minden nap megáll Kerkabarabás, Balogunyom és Kisunyom, Autóbusz-váróterem megállókat, valamint egyes megállóhelyeket a korábbiaktól kis mértékben eltérő időpont érint.
1715 Győr – Csorna – Szombathely
A 11:40-kor Szombathelyről Győrig közlekedő autóbusz Csorna, Tejporgyár megállóhelynél is megáll, 13:35-kor.
A munkanapokon és szabadnapokon 13:05-kor Győrből Szombathelyre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 12:55-kor indul. . A járat Kóny érintésével közlekedik, valamint Győr – Csorna viszonylatban az útvonalán érintett valamennyi megállóhelynél megáll. Csornától változatlan menetrend szerint jár.
A 16:25-kor Győrből Szombathelyig közlekedő autóbusz 5 perccel később, 16:30-kor indul. Csorna, Autóbusz-állomásról 1 perccel később, 17:08-kor indul tovább.
1719 Sopron – Répcelak – Kenyeri – Celldömölk
A szabad- és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon 7:10-kor Celldömölkről Sopronig közlekedő autóbusz Répcelak, Sajtgyár (Csánigi utca) megállótól 17 perccel később, 8:20-kor indul tovább.
A tanítási napokon 7:10-kor Celldömölkről Sopronig közlekedő autóbusz Répcelak, Sportcsarnok megállótól 5 perccel később, 8:20-kor indul tovább.
A szabad- és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon 14:20-kor Sopronból Celldömölkig közlekedő autóbusz menetrendje Sopron és Répcelak között kis mértékben változik.
A tanítási napokon 14:20-kor Sopronból Celldömölkig közlekedő autóbusz menetrendje Sopron és Répcelak között kis mértékben változik.
1720 Sopron – Csorna – Pápa – Veszprém – Balatonfüred
A tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 9:00-kor Sopronból Veszprémig közlekedő autóbusz 70 perccel korábban, 7:50-kor indul. Sopron – Csorna viszonylatban az útvonalán érintett valamennyi megállóhelynél megáll. Csornától 9:20-kor indul tovább
1722 Sopron – Pápa – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred
A 8:35-kor Balatonfüredről Sopronig közlekedő autóbusz Csorna, Autóbusz-állomástól 4 perccel korábban, 11:41-kor indul tovább. A járat menetrendje Kapuvár, Autóbusz-állomástól változatlan.
1803 Székesfehérvár – Mezőfalva – Dunaújváros – Solt – Kalocsa
A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár, Tejüzem érintésével közlekednek.
Az eddig a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17:00-kor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint a 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek.
1809 Székesfehérvár – Bakonycsernye – Dudar – Zirc
A szabad- és munkaszüneti napokon 12:40-kor Zircről Székesfehérvárra közlekedő járat a továbbiakban Bakonycsernye, Bercsényi utca megállótól 6 perccel később, 13:30-kor indul.
1850 Tatabánya – Bábolna – Győr – Csorna – Kapuvár – Bükfürdő
A 16:30-kor Bükfürdőről Tatabányára közlekedő autóbusz Kapuvár és Csorna között az útvonalon érintett összes megállóhelynél megáll, valamint Kóny, TÜZÉP-telep és Enese, Vasútállomás megállóhelyeket is érinti. A járat menetrendje Győr, Autóbusz-állomástól változatlan.
A munkanapokon 6:20-kor Tatabányáról Bükfürdőre közlekedő autóbusz Csorna és Kapuvár között az útvonalon érintett összes megállóhelynél megáll. Csornáról 9:00-kor, Kapuvártól 9:25-kor indul tovább.
További menetrend változások szeptember 1-től vármegyei bontásban
A megyei változások megnyitásához kattintson a megfelelő linkre:
- Baranya vármegye
- Bács-Kiskun vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Pest vármegye
- Somogy vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Tolna vármegye
- Vas vármegye
- Veszprém vármegye
- Zala vármegye
Szeptember 1-jétől számos ponton átalakul a helyközi buszok közlekedése: több térségben új járatok indulnak, más járatok megszűnnek vagy másik vonalszámon közlekednek, emellett számos útvonalat meghosszabbítanak. A változások között olyanok is vannak, amelyek a vasúti csatlakozásokat javítják, illetve új megállóhelyeket és átszállási lehetőségeket biztosítanak.
Több helyen az iskolakezdéshez igazították a menetrendet, ezért egyes járatok csak tanítási napokon közlekednek, míg máshol a tanítási szünetekben is elérhetővé válnak. A nagyobb módosítások érintik többek között Budapest elővárosi térségeit, a Velencei-tó környékét, a Vác–Gödöllő térséget, Szeged és környékét, valamint több észak- és nyugat-magyarországi települést is.
Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA
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