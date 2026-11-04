A saját vesztébe rohan a modern utazó: pont azokat a helyeket tesszük tönkre, amiket látni szeretnénk

A modern ember egyre extrémebb, érintetlen természeti célpontokat keres, ám ezzel éppen azokat a helyeket sodorja végveszélybe, amelyeket még az eltűnésük előtt látni szeretne. A globális kalandturizmus óriási ökológiai lábnyommal jár, az utazási vágy és a fenntarthatóság közötti ellentmondás pedig feloldhatatlannak tűnik - számolt be a 24.hu.

Korunk utazója az exkluzív, kevesek által látogatott helyeket keresi. Vonzó célponttá vált a dzsungel, a sarkvidéki jég vagy éppen a cápás merülés, mindezt azonban egy furcsa paradoxon kíséri, hiszen a határátlépést szigorúan kontrollált és kényelmes körülmények között, teljes biztonságban akarjuk átélni. A vadonból így pusztán turisztikai termék, az ijedelemből pedig előre megtervezett programpont lesz.

Ürge-Vorsatz Diana klímakutató, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) alelnöke szerint az egyre extrémebb utazási vágy nem egyeztethető össze a fenntarthatósággal. A Föld nyolcmilliárd lakója egyszerűen nem nézhet meg mindent anélkül, hogy közben ne tenné tönkre magát a látványosságot.

A pandémia után a turizmus gyorsan magához tért, a korábbi évek statisztikái – például a 2024-es, mintegy 1,4 milliárd nemzetközi turistaérkezést mutató adatok – jól jelezték ezt a tendenciát. Egyre több nehezen regenerálódó, távoli vidék vált felkapott bakancslistás úti céllá.

A helyzet legnagyobb iróniája, hogy sokan éppen azért sietnek a gleccserekhez vagy a korallzátonyokhoz, mert tudják, hogy a klímaváltozás miatt már nem sokáig csodálhatják meg őket, ugyanakkor pont az utazásukkal terhelik tovább a környezetet.

Egy néhány évvel ezelőtti, 2024-es kutatás rámutatott, hogy a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás közel kilenc százalékáért a turizmus felelt, így az utazási szektor mára komoly éghajlati tényezővé lépett elő.

Tökéletes példa erre az Antarktisz, amely a hozzáférhetetlenség szimbólumából népszerű expedíciós célponttá vált. Az elmúlt években már szezononként százezernél is többen látogatták meg hajóval, vagy léptek a földrész jegére. Ürge-Vorsatz Diana kiemelte, hogy egy ilyen törékeny ökoszisztémára már ez a látogatószám is extrém terhelést jelent, az óceánjáró luxushajók tömeges megjelenése pedig beláthatatlan következményekkel járna.

A szakember ugyanakkor úgy véli, az ilyen utazásoknak szemléletformáló hatása is lehetne. Ha a turisták számára még az indulás előtt kötelezővé tennék a klímaváltozásról szóló, mélyreható ismeretterjesztő anyagok elsajátítását, talán jobban megértenék a jégvilág sérülékenységét és az olvadás valódi súlyát. A kérdés már csak az, hogy fel tudjuk-e úgy fedezni a világot, hogy közben nem tesszük tönkre azt a természeti környezetet, amelyért eredetileg útnak indultunk.