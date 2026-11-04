2026. november 4. szerda Károly
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wide shot of mountain ski guide and client enjoying view from mountain summit overlooking fjord and snow covered peaks in Northwest Spitsbergen National Park in Svalbard Norway
Utazás

A saját vesztébe rohan a modern utazó: pont azokat a helyeket tesszük tönkre, amiket látni szeretnénk

Pénzcentrum
2026. november 4. 19:33 3 perc

A modern ember egyre extrémebb, érintetlen természeti célpontokat keres, ám ezzel éppen azokat a helyeket sodorja végveszélybe, amelyeket még az eltűnésük előtt látni szeretne. A globális kalandturizmus óriási ökológiai lábnyommal jár, az utazási vágy és a fenntarthatóság közötti ellentmondás pedig feloldhatatlannak tűnik - számolt be a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Korunk utazója az exkluzív, kevesek által látogatott helyeket keresi. Vonzó célponttá vált a dzsungel, a sarkvidéki jég vagy éppen a cápás merülés, mindezt azonban egy furcsa paradoxon kíséri, hiszen a határátlépést szigorúan kontrollált és kényelmes körülmények között, teljes biztonságban akarjuk átélni. A vadonból így pusztán turisztikai termék, az ijedelemből pedig előre megtervezett programpont lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ürge-Vorsatz Diana klímakutató, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) alelnöke szerint az egyre extrémebb utazási vágy nem egyeztethető össze a fenntarthatósággal. A Föld nyolcmilliárd lakója egyszerűen nem nézhet meg mindent anélkül, hogy közben ne tenné tönkre magát a látványosságot.

Kapcsolódó cikkeink:

A pandémia után a turizmus gyorsan magához tért, a korábbi évek statisztikái – például a 2024-es, mintegy 1,4 milliárd nemzetközi turistaérkezést mutató adatok – jól jelezték ezt a tendenciát. Egyre több nehezen regenerálódó, távoli vidék vált felkapott bakancslistás úti céllá.

A helyzet legnagyobb iróniája, hogy sokan éppen azért sietnek a gleccserekhez vagy a korallzátonyokhoz, mert tudják, hogy a klímaváltozás miatt már nem sokáig csodálhatják meg őket, ugyanakkor pont az utazásukkal terhelik tovább a környezetet.

Egy néhány évvel ezelőtti, 2024-es kutatás rámutatott, hogy a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás közel kilenc százalékáért a turizmus felelt, így az utazási szektor mára komoly éghajlati tényezővé lépett elő.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tökéletes példa erre az Antarktisz, amely a hozzáférhetetlenség szimbólumából népszerű expedíciós célponttá vált. Az elmúlt években már szezononként százezernél is többen látogatták meg hajóval, vagy léptek a földrész jegére. Ürge-Vorsatz Diana kiemelte, hogy egy ilyen törékeny ökoszisztémára már ez a látogatószám is extrém terhelést jelent, az óceánjáró luxushajók tömeges megjelenése pedig beláthatatlan következményekkel járna.

A szakember ugyanakkor úgy véli, az ilyen utazásoknak szemléletformáló hatása is lehetne. Ha a turisták számára még az indulás előtt kötelezővé tennék a klímaváltozásról szóló, mélyreható ismeretterjesztő anyagok elsajátítását, talán jobban megértenék a jégvilág sérülékenységét és az olvadás valódi súlyát. A kérdés már csak az, hogy fel tudjuk-e úgy fedezni a világot, hogy közben nem tesszük tönkre azt a természeti környezetet, amelyért eredetileg útnak indultunk.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #ensz #környezetvédelem #fenntarthatóság #klímaváltozás #éghajlat #turisták #globális felmelegedés #ökológia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A mindent felzabáló konzumidiotizmus tesz tönkre mindent, a "nekem is mindent meg kell vennem és mindenhova el kell utaznom nehogy lemaradjak a fácsés szelfiversenyben mert akkor lúzer vagyok" mentalitás.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:05
20:33
20:16
20:02
19:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 4.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
2026. november 4.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
2026. november 4.
Veszélyes spirál rajzolódik ki az AI-részvényeknél: fájdalmas ébredés jöhet a tőzsdén hamarosan?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 4. szerda
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
1 hete
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
1 hete
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
2 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
2 napja
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 19:02
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 18:04
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
Agrárszektor  |  2026. november 4. 20:32
Behúzták a vészféket: beáldozzák az új üzemanyagot, hogy legyen elég étel