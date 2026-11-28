Ezen a hétvégén véget ér a csapadékos időszak, így vasárnap már többórás napsütésre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban visszatér a téli, borongós idő. Havazás helyett tartós ködre, ónos szitálásra és fagypont körüli nappali hőmérsékletekre kell készülni.

A mai nap folyamán az ország nagy részén már nem várható jelentős csapadék, a felhőzet észak, északkelet felől fokozatosan felszakadozik. Délnyugaton ugyanakkor marad a borongós idő, ott kora délelőttig még hullhat egy-két centiméter hó, míg a Dunántúl más részein és északon legfeljebb hószállingózás fordulhat elő a HungaroMet szerint.

Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és a keleti országrészben többfelé élénk, Borsodban, a Bodrogközben és az északnyugati határ mentén időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul.

Figyelmeztetési térkép. Forrás: HungaroMet

Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra ekkor már alig van esély. Az északkeleti, keleti szelet helyenként még élénk lökések kísérhetik, délutánra pedig ismét 0 és 5 fok közé melegszik a levegő.

A jövő hét első felében tartósan berendezkedik a hideg, téli időjárás. Hétfőn még válthatják egymást a napos és a borult, ködös tájak, a napsütésre pedig északkeleten mutatkozik a legnagyobb esély. Kedden és szerdán azonban már az ország nagy részén tartósan párás, szürke időre kell készülni, mivel az addig derült tájakon is köd képződik. A borult területeken többfelé előfordulhat ónos szitálás, miközben a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A fagyos éjszakákat követően a kora délutáni órákban is mindössze -3 és +3 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.