2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aerial landscape view of Espalmador and Ibiza during sunset with sailboats anchored.
Utazás

Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan

Pénzcentrum
2025. október 31. 19:46

A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.

A Baleár-szigeteken (Mallorca, Menorca, Ibiza és Formentera) a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, azonban egyre nagyobb a frusztráció a helyi lakosok körében az ágazat negatív hatásai miatt. Bár a hatóságok már korlátozták az új szálláshelyek létesítését és adót vetettek ki a rövid távú tartózkodásokra, a Munkások Szakszervezeti Bizottsága (CCOO) szerint ez nem elegendő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakszervezet a jelenlegi Fenntartható Turizmus Adó (SST) jelentős emelését szorgalmazza. A mostani, szállástípustól függően 2-4 eurós éjszakánkénti díj helyett napi 15 eurós (kb. 13 font vagy 17 dollár) adót javasolnak személyenként - tudósított a Time Out.

A CCOO szerint az emelt díj elsősorban elrettentő hatású lenne, egyértelmű üzenetet küldve a világnak, hogy a főszezonban már nincs hely több látogató számára a szigeteken. Amennyiben az emelés mégsem csökkentené a turisták számát, a többletbevételt a munkahelyi körülmények javítására és a lakhatási problémák enyhítésére fordítanák.

Kapcsolódó cikkeink:

Jose Luis Garcia, a CCOO főtitkára azt is szeretné, ha a Palma városában bevezetett, új turisztikai szálláshelyeket tiltó intézkedést kiterjesztenék mind a négy szigetre. Hangsúlyozta, hogy a nyári túlzsúfoltság csökkentéséhez nem elég a keresletet korlátozni, a kínálati oldalon is lépéseket kell tenni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakszervezet bérleti díjak maximalizálását és 40.000 új szociális lakás létrehozását is követeli a helyi lakosok számára, részben a megemelt turisztikai adóból finanszírozva.

Spanyolország más részei is küzdenek a túlturizmussal. Tenerifén "öko-adót" vezetnek be a Teide Nemzeti Park túraútvonalain a táj megóvása érdekében, míg San Sebastiánban szigorú strandszabályokat léptettek életbe. Az országos kormány áprilisban korlátozásokat vezetett be a rövid távú bérbeadásokra, és már több mint 100.000 illegális ingatlant távolítottak el az utazási weboldalakról.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #sziget #adó #szakszervezet #adóemelés #szállás #spanyolország #bérleti díj #túlturizmus #lakhatási válság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:46
19:27
19:01
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
5 napja
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
1 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
2 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 19:01
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 18:44
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
Agrárszektor  |  2025. október 31. 19:32
Változás jön a növénytermesztésben, ezek a gazdák most jól járhatnak