Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
A Baleár-szigeteken (Mallorca, Menorca, Ibiza és Formentera) a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, azonban egyre nagyobb a frusztráció a helyi lakosok körében az ágazat negatív hatásai miatt. Bár a hatóságok már korlátozták az új szálláshelyek létesítését és adót vetettek ki a rövid távú tartózkodásokra, a Munkások Szakszervezeti Bizottsága (CCOO) szerint ez nem elegendő.
A szakszervezet a jelenlegi Fenntartható Turizmus Adó (SST) jelentős emelését szorgalmazza. A mostani, szállástípustól függően 2-4 eurós éjszakánkénti díj helyett napi 15 eurós (kb. 13 font vagy 17 dollár) adót javasolnak személyenként - tudósított a Time Out.
A CCOO szerint az emelt díj elsősorban elrettentő hatású lenne, egyértelmű üzenetet küldve a világnak, hogy a főszezonban már nincs hely több látogató számára a szigeteken. Amennyiben az emelés mégsem csökkentené a turisták számát, a többletbevételt a munkahelyi körülmények javítására és a lakhatási problémák enyhítésére fordítanák.
Jose Luis Garcia, a CCOO főtitkára azt is szeretné, ha a Palma városában bevezetett, új turisztikai szálláshelyeket tiltó intézkedést kiterjesztenék mind a négy szigetre. Hangsúlyozta, hogy a nyári túlzsúfoltság csökkentéséhez nem elég a keresletet korlátozni, a kínálati oldalon is lépéseket kell tenni.
A szakszervezet bérleti díjak maximalizálását és 40.000 új szociális lakás létrehozását is követeli a helyi lakosok számára, részben a megemelt turisztikai adóból finanszírozva.
Spanyolország más részei is küzdenek a túlturizmussal. Tenerifén "öko-adót" vezetnek be a Teide Nemzeti Park túraútvonalain a táj megóvása érdekében, míg San Sebastiánban szigorú strandszabályokat léptettek életbe. Az országos kormány áprilisban korlátozásokat vezetett be a rövid távú bérbeadásokra, és már több mint 100.000 illegális ingatlant távolítottak el az utazási weboldalakról.
