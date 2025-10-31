Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan

A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.

A Baleár-szigeteken (Mallorca, Menorca, Ibiza és Formentera) a lakosság közel negyede dolgozik közvetlenül a turizmusban, azonban egyre nagyobb a frusztráció a helyi lakosok körében az ágazat negatív hatásai miatt. Bár a hatóságok már korlátozták az új szálláshelyek létesítését és adót vetettek ki a rövid távú tartózkodásokra, a Munkások Szakszervezeti Bizottsága (CCOO) szerint ez nem elegendő.

A szakszervezet a jelenlegi Fenntartható Turizmus Adó (SST) jelentős emelését szorgalmazza. A mostani, szállástípustól függően 2-4 eurós éjszakánkénti díj helyett napi 15 eurós (kb. 13 font vagy 17 dollár) adót javasolnak személyenként - tudósított a Time Out.

A CCOO szerint az emelt díj elsősorban elrettentő hatású lenne, egyértelmű üzenetet küldve a világnak, hogy a főszezonban már nincs hely több látogató számára a szigeteken. Amennyiben az emelés mégsem csökkentené a turisták számát, a többletbevételt a munkahelyi körülmények javítására és a lakhatási problémák enyhítésére fordítanák.

Jose Luis Garcia, a CCOO főtitkára azt is szeretné, ha a Palma városában bevezetett, új turisztikai szálláshelyeket tiltó intézkedést kiterjesztenék mind a négy szigetre. Hangsúlyozta, hogy a nyári túlzsúfoltság csökkentéséhez nem elég a keresletet korlátozni, a kínálati oldalon is lépéseket kell tenni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakszervezet bérleti díjak maximalizálását és 40.000 új szociális lakás létrehozását is követeli a helyi lakosok számára, részben a megemelt turisztikai adóból finanszírozva.

Spanyolország más részei is küzdenek a túlturizmussal. Tenerifén "öko-adót" vezetnek be a Teide Nemzeti Park túraútvonalain a táj megóvása érdekében, míg San Sebastiánban szigorú strandszabályokat léptettek életbe. Az országos kormány áprilisban korlátozásokat vezetett be a rövid távú bérbeadásokra, és már több mint 100.000 illegális ingatlant távolítottak el az utazási weboldalakról.