Elképesztő új utazási őrület hódít a magyarok körében: egy eddig láthatatlan afrikai paradicsom lett a sláger

Hőmérsékletben már dübörög a nyár, de a tanév végével „hivatalosan” is elkezdődik a nyári turisztikai szezon. Hová utaznak a magyarok? Milyen drágulás, problémák várhatók a közel-keleti háború miatt? Melyek a turizmus új trendjei a világban? A Pénzcentrum Bakó Balázst, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivőjét, az OTP Travel értékesítési vezetőjét kérdezte.

Pénzcentrum: Mennyire állt fejre az ide szezon az iraki háború és a világban sok helyen jellemző bizonytalan helyzet miatt?

Bakó Balázs: Ez évben az iráni háború kirobbanásáig nagyon jó előfoglalási időszakot zárt a szakma, amely hagyományosan decembertől március végéig tart. Ez jellemzően a tengerparti, charter repülőgépjáratokkal szervezett utazási csomagokat érinti. A kedvező tendenciát viszont drasztikusan felülírta a február 28-án kitört közel-keleti válság. Azonnal megálltak az előfoglalások. Az irodáknál egy hektikus időszak következett: kb. két hétig a szakmában szinte mindenki azon dolgozott, hogy a kint rekedt turistákat hazahozza, az indulóknak pedig átfoglalja a repülőjáratait. Tudni kell, hogy Dubai, Katar nemcsak önmagában jelentős turisztikai desztinációk, hanem a világ legnagyobb átszálló repülőterei is. Vagyis a Távol-Keletről, Afrikából, akár Ausztráliából hazafelé igyekvők jegyét is át kellett foglalni. Ezzel főként a török és kínai társaságok jártak jól. Szerencsére nem volt sok lemondás, inkább kivárás, átfoglalás.

Hagyományosan az iskolaév végén ugrik meg ismét az érdeklődés, most is erre lehet számítani. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a helyek fogynak – a mediterrán nyaralóhelyek gyorsan telnek az Európa más országaiból utazók révén. Az áremelkedéstől való félelmeket nagyban eloszlathatja, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében több mint 20 nappal az indulás előtt az irodák maximum 8%-ot emelhetnek az áron, az induláshoz képest 20 napon belül pedig már nem emelhetnek. Ha ezt meghaladná az emelés, akkor az utazó elállhat a szerződéstől és visszakapja a teljes befizetett összeget.

Melyek az idei nyár legnépszerűbb desztinációi a magyarok számára?

A hazai utazók szokásai alig változtak az elmúlt 10-15 évben. Nem meglepően az egyébként is a nyár slágereinek számító mediterrán – olasz, horvát, görög, spanyol – tengerpartok még jobban felértékelődtek. Honfitársainkat hidegen hagyja az ezekben az országokban zajló társadalmi vita a túlturizmusról. Tegyük hozzá, ennek két oldala van: természetesen a helyi lakosságot irritálhatja a rengeteg turista, a zsúfolt utcák, éttermek, az elszálló lakásárak, de sok helyen komoly GDP csökkenést szenvednének el, ha ez a jövedelem kiesne. Albánia továbbra is a második körben jeleskedik.

De bejött például egy – eddig szinte „láthatatlan” – új szereplő, az Afrika nyugati partjainál fekvő Zöld-foki szigetek, amely nyáron is az egzotikus üdülés élményét nyújtja. A török tengerpart, főként Antalya egy kisebb ijedtség után továbbra is népszerű. Tudni kell, hogy ez a térség nagyon messze, 800-1.000 kilométerre van a török-szír határtól. Továbbra is dübörögnek a tengeri hajóutak is. Dubaiban és Katarban viszont a tavasz és az ősz a top szezon.

Milyen kihívások elé néznek az irodák az AI miatt? És mik az előnyei számukra?

A 2000-es évek elejétől az internet, ma pedig az AI jelent komoly kihívást a szakmának. De ez utóbbinak rengeteg előnye is van a mindennapi munkánkban: ahogy korábban az internet, a mesterséges intelligencia használata is beépül a foglaló rendszerekbe, a keresésekbe, adatelemzésbe, ügyfélnyilvántartásba, értékesítésbe, statisztikák készítésébe. Jóval gyorsabbá és egyszerűbbé válik például – akár a B2B, akár a B2C érdeklődéseknél – az ajánlatadás.

Az AI, a lakásfoglalási portálok, a netes repülőjegy foglalások korában minden egy kattintásra van tőlünk. Ebben a helyzetben van egyáltalán létjogosultsága az utazási irodáknak?

Egyértelmű, hogy egy Budapest-London repülőjegyet egyszerűen meg lehet venni az interneten. Egy lakást lefoglalni szintén. De az irodáknak sok hozzáadott értéke van: egy kulturális körutazás, például az USA-ban, vagy Kínában (ezek most nagyon népszerű desztinációk a hazai utazóközönség körében), vagy egy latin-amerikai út sokkal tartalmasabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb utazási irodai szervezésben, az iroda tapasztalatai révén, a kinti partnerek és idegenvezetők bevonásával. Számos fontos információt is leginkább tőlünk tudhat meg az utazó. Ilyen például, hogy egy kubai út után nem léphet be vízummentesen az USA-ba.

Az idegennyelv-tudással nem rendelkezők (ez még mindig elég széles rétegekre jellemző hazákban) számára szintén előnyös egy magyarul beszélő idegenvezető vagy csoportkísérő segítsége külföldön.

Sok olyan – akár fiatal – közép- és felső vezetővel is találkozunk, akinek nincs ideje a saját utazásaikkal foglalkozni. A közhelyszerű vélekedés, miszerint a fiatalok kizárólag saját maguknak szervezik az útjaikat is finomításra szorul: egy előre lekötött charter repülőjárattal és kapcsolódó szállással, transzferekkel szervezett tengerparti nyaralás esetén sokkal jobb árakat kapnak tőlünk. Nem véletlen, hogy a Covid után megnőtt az utazási irodákon keresztüli utazások száma, hiszen egy nem várt eseménynél jó, ha van egy stabil, céges háttér az utazó mögött.

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A kerozin válság is kopog az ajtónkon.

Érdekes, hogy Nyugat-Euróbában nincs ekkora hírértéke ennek a témának. Valószínűsítjük, hogy emiatt lesz drágulás a repülőjegyek tekintetében, de egyelőre nem lehet megmondani a mértékét. A kerozin ára ugyanis az év eleje óta a duplájára emelkedett. Előtte a légitársaságok üzemeltetési költségeinek egynegyedét, ma már több mint a 40%- át teszi ki az üzemanyag. Komoly ellátási problémákra nem, de áremelkedésekre és járatritkításokra lehet számítani.

Milyen új szolgáltatások, trendek jelentek meg?

Ilyen a „coolcation”, vagyis nyáron a hidegebb, észak-európai országokba áramló turizmus, amely a globális felmelegedés miatt egyelőre a Nyugat-európaiak körében erősödő trend. Nálunk – ahogy említettem – még mindig a mediterrán tengerpartok tarolnak a nyári időszakban. Szintén új jelenség az ún. „bleasure”, a business és a leisure, vagyis az üzleti út és a pihenés összekapcsolása. Ebbe a kategóriába tartozik számos esetben a szintén a Covid óta jellemzőbb külföldről végzett távmunka is. Egyre több olyan munkakör van, ami egy laptopról a világ bármelyik pontjáról elvégezhető. Thaiföldön, a déli tengerparti részen például egy szállodát a helyiek „magyar hotel”-nek neveznek, olyan sok honfitársunk dolgozik onnan távmunkában, főként télen.

Szerencsére egyre ritkábban, de hallani külföldön hagyott turistákról, kamu cégekről. Mit tesz ez ellen a szakma?

A MUISZ kiadott egy „Hogyan válasszunk tudatosan megbízható utazási irodát?” – útmutatót, amelyben sok tanácsot adunk a potenciális utazóknak. Szerepel benne például, hogy mindig ellenőrizzék az iroda jogosultságát, gyanakodjanak a szokatlanul alacsony árakra. Hasonlítsák össze az ajánlatokat. Sosem szabad szerződés nélkül megbízni az irodában. Kizárólag hivatalos módon fizessenek. Semmiképpen nem induljanak útra biztosítás nélkül.

Felvették a kapcsolatot az új kormánnyal?

Egyelőre nem volt személyes egyeztetés az új kormánnyal, de van néhány sarkalatos pont, amit szeretnénk elérni, mint MUISZ. Fontosnak tarjuk a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályozás harmonizálását és korszerűsítését, a B2B beutaztató tevékenység bejelentési kötelezettségét. A jogosulatlan utazásszervezői és idegenvezetői tevékenység elleni fellépést és a szakmai standardok megerősítését.