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Mínusz 10 fokig zuhanhat a hőmérséklet: csípős hideg vár Magyarországra a hétvégén, itt a friss előrejelzés
Hűvös, változékony időjárás várható a hétvégén, így míg szombaton lassan felszakadozik a felhőzet, vasárnap hajnalban az északi völgyekben akár mínusz 10 fokos fagyra is készülni kell.
Szombat reggel országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet.
A délnyugati tájakon ugyanakkor egész nap borongós marad az idő, itt helyenként szitálás vagy hószállingózás is előfordulhat. A többfelé élénk, északkeleten olykor erős északi szélben napközben 0 és 7 fok közé melegszik a levegő - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Vasárnap az északi országrészben már több órára kisüt a nap, máshol azonban tartósan felhős, helyenként ködös időre van kilátás. Csapadék ekkor már nem valószínű, a keleti, északkeleti szél viszont megélénkülhet.
A hajnal kifejezetten csípősnek ígérkezik, a hőmérséklet ugyanis általában -5 és +1 fok közé süllyed, de a derült, szélvédett északi völgyekben a mínusz 10 fokot is megközelítheti. Délután mindössze 0 és 5 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
Ezen a hétvégén véget ér a csapadékos időszak, így vasárnap már többórás napsütésre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban visszatér a téli, borongós idő.
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