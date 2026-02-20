Akkora a tömegnyomor ezekben a turistaparadicsomokban, hogy extra adót vetnek ki az utazókra

A globális turizmus soha nem látott méreteket ölt: az előrejelzések szerint 2030-ra az utazások száma eléri az 1,8 milliárdot. Emiatt a világ legnépszerűbb úti céljainál kezd elfogyni a türelem. A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak. Van, ahol fesztiválokat törölnek el, máshol a mesterséges intelligenciát hívják segítségül, vagy éppen extra belépődíjakkal próbálják fékezni a tömeget.

Japánban a helyzet különösen kiéleződött. Fudzsijosidában a hatóságok idén törölték a város éves cseresznyevirágzás-fesztiválját, amely általában 200 ezer látogatót vonz. A döntés hátterében az áll, hogy a helyiek megelégelték a szemetelést, illetve azt, hogy a turisták magánterületekre, sőt otthonokba is behatoltak egy-egy jó fotó kedvéért. Ez nem egyedi eset: a Fudzsi lábánál fekvő Fudzsikavagucsikóban korábban fizikai akadályt emeltek egy népszerű kilátópont elé. Erre azért volt szükség, mert a látogatók tetőkre másztak fel, és figyelmen kívül hagyták a biztonsági szabályokat - írta meg a BBC.

Kiotó szintén szigorít: a híres Gion negyedben betiltották a gésák fotózását, és korlátozták a belépést egyes történelmi sikátorokba. A város ugyanakkor technológiai megoldásokkal is próbálkozik. Új alkalmazásokkal jelzik előre a zsúfoltságot, és kevésbé ismert látnivalók, úgynevezett "rejtett gyöngyszemek" felé terelik az embereket. Emellett csomagszállítási szolgáltatással igyekeznek tehermentesíteni a tömegközlekedést a bőröndöktől. Az utazási irodák is alkalmazkodnak: többen tudatosan a kevésbé látogatott régiók felé irányítják ügyfeleiket. Ezzel hangsúlyozzák, hogy a túlturizmus az iparág egyik legnagyobb fenyegetése.

Az Egyesült Államok pénzügyi oldalról közelíti meg a problémát. A nemzeti parkok látogatottsága kezelhetetlenné vált, különösen a legnépszerűbb huszonöt helyszínen. Válaszul 2026-tól százdolláros felárat vezetnek be a nemzetközi látogatók számára tizenegy kiemelt parkban (köztük a Yellowstone-ban és a Grand Canyonban). Ezzel párhuzamosan az éves bérlet ára a külföldiek számára drasztikusan, 250 dollárra emelkedik. A szakértők azonban szkeptikusak. Szerintük a magasabb ár önmagában nem oldja meg a csúcsszezon zsúfoltságát, ráadásul a beléptetésnél az állampolgárság ellenőrzése tovább növeli a sorokat. Sokan úgy látják, ez rendszerszintű probléma, amelyet pusztán árazással nem lehet orvosolni.

Ezzel szemben Jamaica a tiltás helyett az ösztönzést választotta. Annak érdekében, hogy a hurrikánszezonban és a főszezonon kívül is vonzóvá tegyék a szigetet, kreatív megoldással álltak elő: esőgaranciát kínálnak. Ha az időjárás túl csapadékosra fordul, a turisták automatikus visszatérítést kapnak, miközben továbbra is élvezhetik az utazást és a beltéri programokat. A cél a látogatók egyenletesebb eloszlása az év során, amivel csökkenthető a főszezoni nyomás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Európában Mallorca a mesterséges intelligenciára épít a tömegkezelésben. Egy új platform valós idejű adatok alapján javasol majd kevésbé zsúfolt időpontokat és helyszíneket a turistáknak. A program a "napfény és tengerpart" imázs helyett a helyi kézművességre és kultúrára helyezi a hangsúlyt. Emellett a "Ca Nostra" (A Mi Otthonunk) kampánnyal arra kérik a látogatókat, hogy tekintsék a szigetet átmeneti otthonuknak, és vigyázzanak rá.

Koppenhága eközben viselkedésalapú ösztönzőkkel kísérletezik. A "CopenPay" kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a látogatók fenntartható cselekedetekkel – például szemétszedéssel, kerékpározással vagy tömegközlekedéssel – "fizessenek" bizonyos élményekért. A modell sikeresnek bizonyult: a kerékpárbérlés jelentősen megnőtt a résztvevők körében, és a kezdeményezés iránt már Berlin és Normandia is érdeklődik. Az eredmények azt mutatják, hogy az utazók nyitottak a változásra, és sokan szeretnék jobb állapotban hagyni az úti célt, mint ahogy találták.