Megszólalt a MÁV a Szeged mellett pusztító avartűzről: vitatják, hogy egy tehervonat okozta volna

A MÁV szerint nem bizonyított, hogy egy tehervonat okozta az október elején Szeged és Algyő között pusztító avartüzet. A katasztrófavédelem ugyanakkor úgy véli, hogy a tűz egy vonat műszaki hibájával függhetett össze: elképzelhető, hogy egy beragadt fék miatt keletkező szikra gyújtotta meg a vasúti pálya melletti száraz növényzetet. A vasúttársaság elismerte, hogy szélsőségesen száraz időjárás esetén előfordulhatnak hasonló esetek.

Október elején jelentős terület égett le a Szeged–Békéscsaba-vasútvonal mentén, Szeged és Algyő között. A tűz miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki. A Telexen megjelent cikkében azt írja a Szegeder, hogy olyan információk jutottak el hozzájuk, amelyek szerint a tüzet egy arra közlekedő tehervonat okozhatta. A lap megkeresésére a MÁV közölte, hogy a vasúti pályák mentén keletkező tüzeknek gyakran külső okuk van. A száraz növényzetet illegális tűzgyújtás vagy eldobott cigarettacsikk is lángra lobbanthatja, a tűz pedig később a vasúti pályára is átterjedhet. A társaság szerint a szegedi esetben nem nyert egyértelmű bizonyítást, hogy a tüzet a tehervonat okozta.

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelem ugyanakkor mást mond: válaszukban azt írták, hogy az ügyben felmerült egy vonat fékjének meghibásodása. Elképzelhető, hogy a beragadt fék miatt keletkező szikrák gyújtották meg a pálya melletti száraz növényzetet. A pontos műszaki okot azonban nem tudták megállapítani.

Szélsőséges szárazságban valóban okozhatnak tüzet a vonatok

Bár az algyői esetnél cáfolta, hogy vonat okozta vola az avartüzet, a MÁV elismerte, hogy extrém aszályos időjárás esetén a vonatok fékezésekor keletkező szikrák tüzet okozhatnak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy normál időjárási körülmények között ennek esélye elenyésző, és a nyári időszakban több százezer vonat közlekedett anélkül, hogy tüzet okozott volna. A vasúttársaság szerint az ilyen esetek általában nem járnak jelentős infrastrukturális károkkal. A szegedi tűzben egy váltó kábele is megégett, amelyet a szakemberek azonnal pótoltak.

Korábban mi is beszámoltunk már hasonló esetről: 2024-ben Kiskunfélegyházánál egy vonat elgázolt egy embert, a tragédia során pedig akkorát fékezett, hogy a kipattanó szikráktól meggyulladt az aljnövényzet. A probléma azonban nem kizárólag Magyarországon fordul elő. Egy 2022-ben megjelent cseh kutatás 2011 és 2019 között összesen 2723 vasút menti növényzeti tüzet azonosított. A vizsgálat szerint a tűzesetek különösen a meleg, száraz időszakokban voltak gyakoriak, és a nagyobb teherforgalom is növelhette a kockázatot. A kutatók számításai alapján napi tízzel több tehervonat 5 százalékkal növelhette a növényzeti tüzek előfordulásának esélyét a vizsgált körülmények között.

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Norvégiában 2018-ban egy tehervonat több erdő- és bozóttüzet is okozott. A hatósági vizsgálat megállapította, hogy az egyik vagon fékje váratlanul működésbe lépett, a kerék és a féktuskó közötti súrlódásból származó hő és szikrák pedig meggyújtották a vasút menti növényzetet.

A hasonló esetek megelőzésére a MÁV rendszeresen végez pályamenti növényzetirtást és tisztítást, hogy csökkentse az éghető anyag mennyiségét. A nemzetközi tapasztalatok alapján ugyanakkor a vasúti járművek műszaki állapotának ellenőrzése, különösen a fékrendszerek meghibásodásainak felismerése is fontos szerepet játszhat a tűzveszély csökkentésében.