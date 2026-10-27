Drágább lett a horvát nyaralás, egyre kevesebb időt töltenek ott a turisták: meglepő változás jött el az Adrián

Többet költenek, ugyanakkor rövidebb ideig maradnak a turisták Horvátországban. A vendégkör ugyanakkor változik: a látogatók fiatalabbak, és egyre nagyobb arányban érkeznek gyermek nélkül utazó párok.

Többet költenek, ugyanakkor rövidebb ideig maradnak a turisták Horvátországban a TOMAS turisztikai felmérés legfrissebb eredményei alapján.

A vendégek napi átlagos kiadása 162 euróra (mintegy 59 500 forintra) nőtt, 15 százalékkal meghaladva a legutóbbi, 2022-es felmérésben mért értéket, miközben az Adria-parton 8,4-ről 6,9 éjszakára csökkent az átlagos tartózkodási idő.

A turisták többsége továbbra is autóval érkezik Horvátországba, elsősorban a napfény, a tenger és a városok vonzzák őket. A vendégkör ugyanakkor változik: a látogatók fiatalabbak, és egyre nagyobb arányban érkeznek gyermek nélkül utazó párok.

A Horvát Turisztikai Intézet csaknem negyven éve vizsgálja a turisták szokásait, elégedettségét és kiadásait, a TOMAS-kutatást nem évente végzik. A mostani adatfelvétel 2025 áprilisa és 2026 áprilisa között zajlott.