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Durva természetrombolás a Balatonnál: munkagéppel tarolták le a védett területet a lakópark előtti részen

MTI
2026. október 30. 08:45 2 perc

Balatonberényben egy lakópark előtti mederrészen védett nádast irtottak ki szárazföldi markológéppel - erősítette meg az MTI értesülését csütörtökön a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője.

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Erdős Sarolta elmondta, a vízirendészethez érkező lakossági bejelentés után érték tetten kedden a munkagépkezelőt, akinek a megbízója egyelőre ismeretlen. Mintegy ezer négyzetméteren gyakorlatilag legyalulta az országos védettséget élvező, Natura 2000-es területen lévő, legmagasabb ökológiai minősítésű nádast, megsemmisítve a terület egész életközösségét, ökoszisztémáját, benne védett állatokkal - ismertette.

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Beszámolt arról is, hogy a természetvédelmi őrök egy vélhetően a munkálatok során megsérült mocsári teknőst is kimentettek a területről. Ez Magyarország egyetlen őshonos teknőse, 50 ezer forintos eszmei értékkel. A gyökerestől eltávolított nád pedig a szintén védett nádi állaspók élőhelye volt, a nádszálakban áttelelő fiatal egyedekkel. Egy ilyen pók természetvédelmi értéke 5 ezer forint - tette hozzá. Elmondása szerint rendőrségi nyomozás indult az ügyben. Közölte azt is, hogy a balatonberényi gépkezelő semmiféle engedéllyel nem rendelkezett.

"Nem tudni, hogy még mennyi nádat tarolt volna le, ha nem érkezik a bejelentés, ugyanis a mederterület, ahol dolgozott, az útról nem látható, így kevesen észlelhették" - jegyezte meg.

Hozzátette, vélhetően közvetlen strandterülethez akart jutni a megbízó, pedig a közelben található egy strand. Erdős Sarolta arról is beszámolt, három éve tájegységvezető a Balaton déli részén, azóta ilyen jelentős, első osztályú nádast érintő irtás nem történt a területén, de két nagyobb, és több kisebb igen. Példaként említette, hogy a nádvágáshoz engedélyhez jutók időnként irtják is a növényt. Az alacsony vízszint okozta újkeletű problémának nevezte, hogy szárazföldi gépjárművekkel hajtanak be a mederbe a horgászstégek kiszedéséhez, vagy éppen motoros fűkaszával vágják a nádat, károsítva az ökoszisztémát.

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A tájegységvezető felhívta a figyelmet, hogy tilos az állami tulajdonban lévő tómederbe szárazföldi gépjárművekkel behajtani. Közölte azt is, a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai az alacsony vízállás miatt fokozottabban ellenőrzik a mederhasználatot. Hangsúlyozta, a mederben végzett minden tevékenység - kivéve a szemét és a veszélyes tárgyak eltávolítását - engedélyköteles.
Címlapkép: Getty Images
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