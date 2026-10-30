Balatonberény, 2026. október 29., csütörtök (MTI) - Balatonberényben egy lakópark előtti mederrészen védett nádast irtottak ki szárazföldi markológéppel - erősítette meg az MTI értesülését csütörtökön...
Kisiklott a bob, kiesett az utasa: súlyos műszaki hiba miatt zárták le a népszerű zempléni bobpályát
Egy bob kisiklott, az utasa kiesett a járműből, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark pedig határozatlan időre bezárta a bobpályát. A baleset után a sín elmozdulását jelölték meg lehetséges okként, de a pontos körülményeket még vizsgálják. A javításra a pályát telepítő német cég szakembereit várják, addig viszont az október 31-re meghirdetett halloweeni bobozás is elmarad.
Lezárták a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark bobpályáját, miután műszaki probléma merült fel az egyik szakaszon. Az október 27-i közleményben még nem részletezték, mi történt, később azonban kiderült, hogy baleset áll a háttérben. Egy bob kisiklott, utasa pedig megsérült - írta a Borsod24.hu.
A kalandpark még október 27-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy biztonsági okokból határozatlan időre lezárja a bobpályát. Azt írták, hogy a javítást a pályát telepítő nemzetközi vállalat végzi, de a cég egyelőre nem tudott pontos időpontot mondani a hiba elhárítására. A lezárás miatt az október 31-re meghirdetett halloweeni bobozás is elmaradt. A közlemény nem tért ki arra, hogy mi történt pontosan, illetve megsérült-e valaki.
A bob valóban kisiklott, utasa pedig kiesett belőle
Később a baleset részleteiről egy helyi képviselő számolt be a Facebook-oldalán, miután megkereste az ügyben a kalandpark illetékeseit. A neki küldött tájékoztatás szerint a bob valóban kisiklott, utasa pedig kiesett belőle. A sérült a saját lábán hagyta el a pályát, majd a mentők megvizsgálták és elszállították. A közlés szerint bokahúzódást szenvedett, más sérülésről nem adtak tájékoztatást.
A beszámoló szerint a reggeli rendszerindításkor egy munkatárs bejárta a pályát, és nem talált rendellenességet. A baleset előtt aznap 312 csúszás történt, a vendégek pedig nem jeleztek hibát. A képviselőnek adott tájékoztatás szerint az eddigi vizsgálatok nem állapítottak meg dolgozói mulasztást. A sín elmozdulásának lehetséges okaként az esőzést követő talajmozgást, valamint a lehűlés miatti szerkezeti összehúzódást említették. Ezek egyelőre feltételezett magyarázatok, a pontos műszaki okot a szakmai vizsgálatnak kell tisztáznia
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Mikor nyithat újra a bobpálya?
A javítás elvégzéséhez a pályát telepítő német Wiegand vállalat szakembereit várják, és a teljes pálya átvizsgálását is megrendelték. A képviselőnek adott tájékoztatás szerint a hatósági és felülvizsgálati engedélyek érvényesek voltak, a biztonságos újraindítás feltételeit azonban még tisztázni kell. A lezárás a Halloween-programot is érinti: az október 31-re meghirdetett éjszakai bobozás elmarad. A kalandpark korábbi közlése szerint a javítás befejezéséről és az újranyitásról később adnak tájékoztatást.
A bobpálya a Zemplén Kalandpark egyik legnagyobb vonzereje: a hivatalos ismertető szerint 2,2 kilométer hosszú, és Magyarország, valamint Kelet-Közép-Európa leghosszabb csövön rögzített bobpályája. A létesítményben a bobozás mellett libegő, mászófal, kalandtúrapálya és a 723 méteres Nemzeti Összetartozás Hídja is várja a látogatókat.
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