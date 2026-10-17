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A milánói dóm naplementekor. Lombardia, Olaszország
Világ

Mi az ördög történik Európában? Elesett a Dóm tér, akkora összecsapások vannak Olaszországban, hogy vízágyúzni kell

Pénzcentrum
2026. október 17. 20:02

Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.

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Az utcai harc órák óta tart: a hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálják kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálják a rendőröket.

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A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.

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Címlapkép: Getty Images
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