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Világ

Hetedik napja tartanak a zavargások Albánia fővárosában: már közel háromszáz sérültje van az összecsapásoknak

Pénzcentrum
2026. október 20. 12:47

Hetedik napja tartanak az egyre hevesebbé váló tüntetések Albániában, ahol többségében diákok követelik Edi Rama miniszterelnök lemondását. A megmozdulások során eddig közel háromszázan sérültek meg, köztük csaknem kétszáz rendőr - írta a BBC.

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A tiltakozások kiváltó okai között a felsőoktatási körülmények javítása, a korrupció elleni fellépés és a kormányfő távozásának követelése áll. A tüntetők Tiranában rendőrőrsöt és kormányzati épületeket is megtámadtak. Rama a rendőri vezetők előtt egy – a tüntetők által vasárnap a rendőrökre dobott – kődarabot felmutatva kijelentette, hogy abban a pillanatban, amikor az állam ezzel tárgyal, az állam megbukott. A miniszterelnök szerint a demonstrálók között "európai és amerikai sötét erők által radikalizált fiatalok" is vannak, Albánia pedig "egy jól koordinált támadás célpontjává vált".

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A Rinia parkban a tüntetők macskaköveket feszegettek fel az úttestről, hogy azokkal dobálják a rendőröket. A rohamrendőrök páncélozott járművekkel, vízágyúkkal és könnygázzal vonultak fel a széles sugárúton, majd üldözőbe vették a túlnyomórészt diákokból álló tömeget. A menekülők egy kávézóban kerestek menedéket, ahol a beszivárgó gáztól még a pincérek szeméből is patakzott a könny.

"A rendőri fellépés gyakran kaotikus és meggondolatlan" – mondta Gentian Sejrani emberi jogi ügyvéd a BBC-nek. A szakember több mint száz őrizetbe vett személynek nyújt jogi segítséget, köztük egy olyan férfinak is, akit a buszmegálló felé tartva fogtak el, miközben semmi köze nem volt a megmozdulásokhoz. "Akik ténylegesen dobálják a rendőröket, azokat ritkán kapják el, mert ők futnak a leggyorsabban" – tette hozzá.

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A 27 éves Sidorela Vatnikaj, egy nyolcéves tüntetési tapasztalattal rendelkező mesterszakos hallgató elmondta, hogy a vezető nélküli mozgalomban a napjait a különböző tüntetőcsoportok koordinálásával és a rendőrök elől való meneküléssel tölti. Bár nem ért egyet a hatóságok elleni erőszakkal, megérti a demonstrálók dühét. "Olyan családokból jönnek, amelyeknek nem maradt más választásuk, mint elhagyni az országot – az elmúlt évtizedben egymillióan tettek így. Nemcsak kirabolták őket, hanem megalázták és figyelmen kívül is hagyták őket, most pedig még meg is verik őket" – fogalmazott.

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Vatnikaj egy egyéves szakértői kormány felállítását tartja szükségesnek, amely előkészítené a valódi demokratikus választásokat. A miniszterelnököt választási csalással, valamint gazdag külföldi befektetőkkel és a szervezett bűnözéssel való összejátszással vádolja. A tizenhárom éve hatalmon lévő Rama 2030-ra ígérte az uniós csatlakozást, és azt állítja, egyedül ő képes ezt megvalósítani.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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