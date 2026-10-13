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Elszabadult a pokol Brüsszelben: egy rendőr is meghalt az éjszakai lövöldözésekben
Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben keddre virradóra. Az egyik halálos támadás az Európai Parlament közelében történt, míg a város másik részén egy lopott autót megállítani próbáló rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. A belga hatóságok egy gyanúsítottat elfogtak, a két eset között azonban egyelőre nem találtak összefüggést.
Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedd reggel megerősítette a belga főváros Ixelles nevű kerületében (az Európai Parlament szomszédságában) történt, halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a brüsszeli Jette kerületben történt, egy rendőr halálát okozó támadásról. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
A brüsszeli rendőr halálával járó, Jette-ben történt fegyveres összetűzéssel kapcsolatban elmondták, a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülő tolvajok leadták a halálos lövést. Tűzharc alakult ki, amelynek során egy rendőrt fejbe lőttek. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, három lőfegyvert találtak az ellopott járműben. "Éjjel 12.45 körül életét vesztette Jette-ben a brüsszeli rohamrendőrség (BAA) egyik rendőre. Lövést kapott, és a sérülés következtében meghalt" - idézte a brüsszeli ügyészség közleményét a hírportál.
Bernard Quintin belga belügyminiszter az X-en közzétett üzenetében azt írta: mélyen megrázta a brüsszeli rendőr tragikus halála. Az ügyészség vizsgálatot folytat az eset pontos körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében. A felelősöknek a törvény teljes szigorával kell majd szembenézniük - tette hozzá a belga belügyi tárca vezetője.
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