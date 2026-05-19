2026. május 19. kedd Ivó, Milán
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lélegzetelállító légi felvétel Budapest látképéről, Terézváros városrészével.
Otthon

Végleges tiltás lép életbe a főváros szívében: rengeteg ingatlantulajdonos bukja el emiatt a biztos bevételt

Pénzcentrum
2026. május 19. 09:36

Több budapesti kerületben is szigorítják a rövid távú magánszálláshelyek működését, miután a VI. kerületben 2026. január elsejével életbe lépett a rövid távú lakáskiadás teljes tilalma. Terézvárosban a hatóságok már hetek óta bírságolják az illegális szállásadókat. Eközben az V., a VII. és a VIII. kerület is olyan új szabályokat vezetett be vagy készít elő, amelyek drasztikusan visszaszorítják a magánszálláshelyek terjedését.

Terézvárosban a tizennégy hónapos felkészülési időt követően immár kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan. Az önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen, folyamatosan ellenőrzi a lakásokat. Az év eleje óta több mint hatszáz helyszíni ellenőrzést tartottak, és 57 eljárást indítottak. Az illegális üzemeltetőkre, magánszemélyekre és cégekre egyaránt 200 ezertől 2 millió forintig terjedő bírság szabható ki. A hatóságok eddig összesen 28 millió forintnyi büntetést osztottak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Soproni Tamás polgármester a Népszavának azt mondta: teljes tiltás azért bizonyult jobb megoldásnak a puszta korlátozásnál, mert egyetlen próbavásárlással könnyen ellenőrizhető. Ezzel szemben a kiadott napok számának nyomon követésére az önkormányzatnak nincs meg a megfelelő eszköztára.

A kerület vezetése elégedett az eddigi eredményekkel. A tapasztalatok szerint a tiltás hatására rengeteg ingatlan került át a hosszú távú bérleti piacra. Ennek köszönhetően a bérleti díjak emelkedése is mérséklődött a kerületben. A lépést sokan kritizálták a turisták esetleges elmaradása miatt, ráadásul az önkormányzat is elesik évi 700 millió forintos adóbevételtől. Ugyanakkor az intézkedés megállíthatja a lakosság elvándorlását. Ezt a folyamatot korábban a magas lakhatási költségek, valamint a zavaró, folyamatosan cserélődő vendégkör okozta.

A terézvárosi példa nyomán más városrészek is cselekedtek, kihasználva a még 2020-ban kapott törvényi felhatalmazást. A VII. kerületben már tavaly ősszel jelentősen megszigorították az új magánszálláshelyek létesítését. A feltételek között szerepel a földszinti elhelyezkedés, a saját fürdőszoba, valamint egy 10 százalékos épületen belüli korlát. Mindez szinte lehetetlenné teszi az új engedélyek megszerzését. Az V. kerület idén februárban zárta be a jogi kiskapukat. Ott előírták, hogy a magánszálláshelyek aránya egyetlen lakóépületben sem haladhatja meg az 5 százalékot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel Budapesten 2026 végéig amúgy is moratórium vonatkozik az új rövid távú magánszálláshelyek létesítésére, a VIII. kerület a tervek szerint 2027 elejétől vezet be új szabályozást. Józsefvárosban a meglévő szálláshelyeket nem szüntetik meg. Az újak nyitását viszont a társasházak hozzájárulásához, valamint szigorú, az adott negyedre és épületre vonatkozó kvótákhoz kötik. Eközben felmerült egy egységes, egész Budapestre kiterjedő szabályozás igénye is. Ehhez azonban a jelenlegi kerületi hatásköröket fővárosi szintre kellene emelni, amiről végül a kormánynak kell majd döntenie.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #önkormányzat #Budapest #turizmus #lakáspiac #szabályozás #airbnb #bérleti díj #szálláshelyek #kerületek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:15
10:01
09:55
09:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
2026. május 19.
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
2 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
3
3 hete
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
4
1 hónapja
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
5
1 hete
Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 10:30
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 10:01
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Agrárszektor  |  2026. május 19. 09:16
Komoly veszélyben az élelmiszeripar: csúnyán ráfázhatunk az árréstoppra
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm