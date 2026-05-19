Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
Végleges tiltás lép életbe a főváros szívében: rengeteg ingatlantulajdonos bukja el emiatt a biztos bevételt
Több budapesti kerületben is szigorítják a rövid távú magánszálláshelyek működését, miután a VI. kerületben 2026. január elsejével életbe lépett a rövid távú lakáskiadás teljes tilalma. Terézvárosban a hatóságok már hetek óta bírságolják az illegális szállásadókat. Eközben az V., a VII. és a VIII. kerület is olyan új szabályokat vezetett be vagy készít elő, amelyek drasztikusan visszaszorítják a magánszálláshelyek terjedését.
Terézvárosban a tizennégy hónapos felkészülési időt követően immár kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan. Az önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen, folyamatosan ellenőrzi a lakásokat. Az év eleje óta több mint hatszáz helyszíni ellenőrzést tartottak, és 57 eljárást indítottak. Az illegális üzemeltetőkre, magánszemélyekre és cégekre egyaránt 200 ezertől 2 millió forintig terjedő bírság szabható ki. A hatóságok eddig összesen 28 millió forintnyi büntetést osztottak ki.
Soproni Tamás polgármester a Népszavának azt mondta: teljes tiltás azért bizonyult jobb megoldásnak a puszta korlátozásnál, mert egyetlen próbavásárlással könnyen ellenőrizhető. Ezzel szemben a kiadott napok számának nyomon követésére az önkormányzatnak nincs meg a megfelelő eszköztára.
A kerület vezetése elégedett az eddigi eredményekkel. A tapasztalatok szerint a tiltás hatására rengeteg ingatlan került át a hosszú távú bérleti piacra. Ennek köszönhetően a bérleti díjak emelkedése is mérséklődött a kerületben. A lépést sokan kritizálták a turisták esetleges elmaradása miatt, ráadásul az önkormányzat is elesik évi 700 millió forintos adóbevételtől. Ugyanakkor az intézkedés megállíthatja a lakosság elvándorlását. Ezt a folyamatot korábban a magas lakhatási költségek, valamint a zavaró, folyamatosan cserélődő vendégkör okozta.
A terézvárosi példa nyomán más városrészek is cselekedtek, kihasználva a még 2020-ban kapott törvényi felhatalmazást. A VII. kerületben már tavaly ősszel jelentősen megszigorították az új magánszálláshelyek létesítését. A feltételek között szerepel a földszinti elhelyezkedés, a saját fürdőszoba, valamint egy 10 százalékos épületen belüli korlát. Mindez szinte lehetetlenné teszi az új engedélyek megszerzését. Az V. kerület idén februárban zárta be a jogi kiskapukat. Ott előírták, hogy a magánszálláshelyek aránya egyetlen lakóépületben sem haladhatja meg az 5 százalékot.
Mivel Budapesten 2026 végéig amúgy is moratórium vonatkozik az új rövid távú magánszálláshelyek létesítésére, a VIII. kerület a tervek szerint 2027 elejétől vezet be új szabályozást. Józsefvárosban a meglévő szálláshelyeket nem szüntetik meg. Az újak nyitását viszont a társasházak hozzájárulásához, valamint szigorú, az adott negyedre és épületre vonatkozó kvótákhoz kötik. Eközben felmerült egy egységes, egész Budapestre kiterjedő szabályozás igénye is. Ehhez azonban a jelenlegi kerületi hatásköröket fővárosi szintre kellene emelni, amiről végül a kormánynak kell majd döntenie.
Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne Airbnb-sként hasznosítani, és ennek határozott célja van.
