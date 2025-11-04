Kész, vége! Végleg betiltják az Airbnb-t, hamarosan az egész város területén érvénybe lép a rendelet

Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, így az Airbnb és hasonló platformok működése is megszűnhet a városban. A döntést a lakhatási válság súlyosbodása és a bérleti díjak elszabadulása indokolta – a városvezetés szerint a lakhatás ma Európa egyik legnagyobb társadalmi egyenlőtlenségi forrása.

Jaume Collboni, Barcelona polgármestere bejelentette: 2028-tól véget vetnek a turisztikai célú rövid távú lakáskiadásnak a városban. A döntés az Airbnb és más hasonló platformok működését érinti, amelyek az elmúlt években jelentős hatással voltak a helyi ingatlanpiacra – nem mindig pozitív értelemben.

A polgármester szerint a város már korábban is rendkívüli intézkedéseket vezetett be a lakhatási válság enyhítésére, például szigorították a hosszú távú bérleti szabályozást. Ennek eredményeként Barcelona bérleti díjai 9%-kal csökkentek, ami azt mutatja, hogy a beavatkozás működik. Collboni hangsúlyozta: „A lakhatás ma Európa-szerte a társadalmi egyenlőtlenségek első számú forrása. Célunk, hogy garantáljuk a városlakók jogát arra, hogy saját közösségükben maradhassanak.”

A városvezetés szerint a rövid távú kiadások – különösen a turisztikai célúak – kiszorítják a helyieket a lakáspiacról, megemelik az árakat, és hozzájárulnak a társadalmi feszültségekhez. A 2028-as tilalom célja, hogy visszaállítsák az egyensúlyt, és megvédjék a barcelonaiak lakhatáshoz való jogát.

Collboni felszólította az európai városokat, hogy közösen lépjenek fel a lakhatási válság ellen, mivel „közös felelősségünk van – közös eredetünk, közös célunk és közös harmóniánk.” A bejelentés komoly vitákat indíthat el az Airbnb-szabályozásról Európa-szerte, különösen azokban a városokban, ahol a turizmus és a lakhatás egyre nehezebben fér meg egymás mellett.

