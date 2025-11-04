A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.
Kész, vége! Végleg betiltják az Airbnb-t, hamarosan az egész város területén érvénybe lép a rendelet
Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, így az Airbnb és hasonló platformok működése is megszűnhet a városban. A döntést a lakhatási válság súlyosbodása és a bérleti díjak elszabadulása indokolta – a városvezetés szerint a lakhatás ma Európa egyik legnagyobb társadalmi egyenlőtlenségi forrása.
Jaume Collboni, Barcelona polgármestere bejelentette: 2028-tól véget vetnek a turisztikai célú rövid távú lakáskiadásnak a városban. A döntés az Airbnb és más hasonló platformok működését érinti, amelyek az elmúlt években jelentős hatással voltak a helyi ingatlanpiacra – nem mindig pozitív értelemben.
A polgármester szerint a város már korábban is rendkívüli intézkedéseket vezetett be a lakhatási válság enyhítésére, például szigorították a hosszú távú bérleti szabályozást. Ennek eredményeként Barcelona bérleti díjai 9%-kal csökkentek, ami azt mutatja, hogy a beavatkozás működik. Collboni hangsúlyozta: „A lakhatás ma Európa-szerte a társadalmi egyenlőtlenségek első számú forrása. Célunk, hogy garantáljuk a városlakók jogát arra, hogy saját közösségükben maradhassanak.”
A városvezetés szerint a rövid távú kiadások – különösen a turisztikai célúak – kiszorítják a helyieket a lakáspiacról, megemelik az árakat, és hozzájárulnak a társadalmi feszültségekhez. A 2028-as tilalom célja, hogy visszaállítsák az egyensúlyt, és megvédjék a barcelonaiak lakhatáshoz való jogát.
Collboni felszólította az európai városokat, hogy közösen lépjenek fel a lakhatási válság ellen, mivel „közös felelősségünk van – közös eredetünk, közös célunk és közös harmóniánk.” A bejelentés komoly vitákat indíthat el az Airbnb-szabályozásról Európa-szerte, különösen azokban a városokban, ahol a turizmus és a lakhatás egyre nehezebben fér meg egymás mellett.
@jaumecollboni
️ No more Airbnb in my city. In Barcelona, we are taking back control. As Mayor, I am banning short-term tourist rentals by 2028 and capping rents — and it’s already working. ⤵️ Rents are down 9%. Our residents are gaining stability. Cities are for people, not for speculation. It is time for EU-wide action on housing. #housingforall♬ original sound - Jaume Collboni
