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Világ

Franciaországi zavargások: beváltak a kijárási tilalmak, de további korlátozások várhatók

Pénzcentrum
2026. október 20. 11:17

Több francia városban is kijárási tilalmat vezettek be az elmúlt hetekben kirobbant zavargások miatt, amelyek során már több mint 2500 embert tartóztattak le, és mintegy ezer rendőr sérült meg. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint a korlátozások eredményesnek bizonyultak, és hétfőre virradóra nyugodt volt a helyzet - jelentette a BBC.

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Sébastien Lecornu miniszterelnök hétfőn közölte, hogy a kijárási tilalmak hatásosnak bizonyultak, és az éjszaka nyugodtan telt Franciaországban. A korlátozásokat Párizs több központi részén bevezették, többek között a Place de la République-on – ahol a hétvégén tüntetők gyűltek össze –, valamint a Les Halles bevásárlónegyedben. Marseille-ben, Bordeaux-ban, Nizzában, Lyonban, Lille-ben és más városokban szintén korlátozták a fiatalok mozgását és a gyülekezést. Lecornu az X-en közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a kedd éjszakai további kijárási tilalmakról a régiók és a helyi polgármesterek döntenek majd a helyszíni helyzet alapján.

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Laurent Nuñez belügyminiszter korábban elismerte, hogy a rendőrség egyes városokban "elveszítette az ellenőrzést" a helyzet felett. Az ellenzéki politikusok élesen bírálták a tárcavezetőt a felkészületlensége miatt, mire Nuñez hétfőn felajánlotta lemondását, ezt azonban Emmanuel Macron államfő elutasította.

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A zavargások kitörése óta több mint 2500 embert tartóztattak le. Az AFP hírügynökség beszámolója szerint egy tüntetőnek leszakadt a keze egy rendőrségi tömegoszlató gránát robbanásától. A hatóságok tájékoztatása szerint mintegy ezer rendőr sérült meg az összetűzésekben.

A tiltakozások a múlt hónapban kezdődtek, amikor a diákok eredetileg jobb iskolai körülményeket követeltek, a mozgalom azonban azóta jelentősen kiszélesedett. A szakszervezetek és a különböző demonstráló csoportok csatlakozásával a megmozdulások már egyre szélesebb körű társadalmi elégedetlenséget fejeznek ki.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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