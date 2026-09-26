Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban

A világ leghíresebb sörfesztiválján, azaz az Oktoberfesten sem kell lemondani a magyar strandok kedvencéről: 8 euróba, vagyis nagyjából 2915 forintba kerül Münchenben a sajtos-tejfölös lángos. Mutatjuk a 2026-os Oktoberfest étel- és italárait – és azt is, mit jelent ez a német és a magyar pénztárcákhoz viszonyítva.

Az idei müncheni Oktoberfesten a sörsátrak és a perecárusok mellett egy lángosos bódé is áll. Egy magyar turista TikTok-videójából kiderül, hogy nem is kínálnak keveset: a táblán tizenegy változat szerepel, a sima sós lángostól a trüffeles-fokhagymás krémes különlegességig. Árak tekintetében is legalább ennyire nagy a szórás, a legolcsóbb 7 euróstól, a 12 eurós luxuslángosig.

A klasszikus sajtos-tejfölös („Sauerrahm, Käse”) 8 euró, ez az MNB 2026. szeptember 25-i, 364,42 forintos forintárfolyamán kb. 2915 forint. A sima sós lángos 7 euró (kb. 2550 Ft), a sonkás vagy szalámis sajtos-tejfölös 9 euró (kb. 3280 Ft). A pestós-juhsajtos és a mozzarellás-balzsamkrémes változat 10 euró, a „Spezial” pedig 12 euró, ami több mint 4300 forint. A fokhagymát kérésre ingyen adják hozzá, ahogy itthon is.

Első hallásra ez borsos árnak tűnik, pedig a Balatonnál sem sokkal olcsóbb a lángos. A Pénzcentrumon június végén azt írtuk, hogy a tónál átlagosan 1200 forint a sima lángos. A sajtos-tejfölös-fokhagymás változatért már 1850 forintot is elkérnek, a müncheni ár tehát nagyjából ezer forinttal magasabb. A felső határ viszont itthon is messze van: a népszerűbb partszakaszokon sok büfében már a sima lángos is 1500-2000 forintba kerül. Egy négytagú család balatoni napjáról szóló júliusi számításunkban 2800 forintos lángos is szerepelt, ami közelebb van az Oktoberfesthez, mint gondolnánk.

Ha a fesztiválokat hasonlítjuk össze, akkor itthon drágább a lángos. Az idei Sziget Fesztiválon 3500 forint volt a sajtos-tejfölös lángos, vagyis mintegy 585 forinttal több, mint az Oktoberfesten. A Velencei-tónál 2400, a Körös-toroknál 1900 forintért lehetett hozzájutni. Aki pedig ragaszkodik a hazai olcsóbb árakhoz, a balatonboglári Lángos Paradicsomban idén is 1390 forintért ehetett sajtos-tejfölöst. Ennyiért Münchenben még egy sima lángos sem jön ki.

A videóból az is kiderül, hogy a lángos nem az egyetlen kelet-közép-európai ismerős a müncheni fesztiválon. A kókuszos-nutellás kürtőskalácsért 9 eurót (kb. 3280 Ft) kértek. A krumplichips 8 euró (kb. 2915 Ft), a „félméteres” csípős kolbász 7,50 euró (kb. 2735 Ft), a vaníliaszószos gőzgombóc pedig 13,80 euró, ami már 5000 forint fölött van.

A legdrágább tétel persze most is a sör. A hivatalos oktoberfest.de adatai szerint idén literenként 14,80 és 15,90 euró között adják a Maßt, vagyis 5395-5795 forintért, ami 2,38 százalékkal több a tavalyinál. Ehhez képest a Szigeten az esti, 1850 forintos korsó sör literre átszámolva 3700 forint volt. A lángosban tehát Münchennel is felvesszük a versenyt, a sörben viszont még bőven olcsóbbak vagyunk.

Azok a fránya bérek: vásárlóerő-paritáson nagyon más a kép

Mindez persze csak a kifizetett összegről szól, és nem veszi figyelembe, hogy a két országban mennyit ér a pénz. Az Eurostat 2025-ös vásárlóerő-paritásos adatai szerint a vendéglátás és a szálláshelyek árszintje Németországban 108,4, Magyarországon 82,4 volt (uniós átlag = 100). Ebből kiszámolható, hogy a vendéglátásban nagyjából 302 forint ér itthon annyit, mint egy euró Németországban, miközben a piaci árfolyam 364 forint.

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Ezen a mércén a müncheni 8 eurós lángos a német árszinthez mérve ugyanolyan drága, mint itthon egy körülbelül 2420 forintos, vagyis nagyjából annyi, mint a Velencei-tónál a duplán megrakott változat. A 3500 forintos szigetes sajtos-tejfölös viszont német árszintre átszámolva egy 11,60 eurós lángosnak felelne meg. Az árszinthez mérve tehát idén a budapesti fesztivál volt a drágább, nem a müncheni.

A magyar turistának ráadásul sokkal többet jelent ugyanaz az összeg, mint egy németnek. Az Eurostat júniusi közlése szerint a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó tényleges fogyasztás 2025-ben Németországban 20 százalékkal az uniós átlag felett, Magyarországon 27 százalékkal alatta volt. Ez a mutató azt méri, mennyi árut és szolgáltatást használ fel egy ember egy év alatt, a saját költésével és az állam által nyújtott szolgáltatásokkal együtt.

Az Eurostat adatbázisa szerint egy német lakosra tavaly átlagosan 35 931 euró értékű fogyasztás jutott, egy magyarra 14 265 euró, ez két és félszeres különbség. Egy átlagos magyar ezért úgy érzi a 8 eurós lángos árát, mintha egy németnek 20 eurót kellene fizetnie érte. A 14,80-15,90 eurós literes sör pedig olyan, mintha egy német 37-40 eurót adna ki egyetlen Maßra.

A különbség mögött elsősorban a bérek állnak. Az Eurostat nettókereset-adatai szerint egy átlagkeresetű, egyedülálló, gyermektelen munkavállaló 2025-ben Németországban évi 36 535 euró nettót vitt haza, Magyarországon 15 432 eurót. Ez havonta nagyjából 3045, illetve 1286 euró, vagyis a német fizetés közel két és félszerese a magyarnak. Egy átlagos német havi nettójából így mintegy 380 müncheni sajtos-tejfölös lángos jönne ki, egy magyaréból alig 160.

A literes sörből a német nagyjából 190–205, a magyar 80-86 darabot vehetne. Itthon a magyar bérek vásárlóereje nem ennyire gyenge, mert az árak is alacsonyabbak. Az Eurostat vásárlóerő-egységben (PPS) mért adatai szerint a német nettó bér „csak” mintegy 1,6-szor ér többet a magyarnál. Münchenben viszont ez a hazai előny eltűnik: a magyar turista német árakat fizet magyar fizetésből. Ezért jelent neki a 8 eurós lángos és a 15 eurós sör akkora érvágást, amekkorát a sátorban mellette ülő bajor vendég meg sem érez.