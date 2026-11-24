A megvalósuló projekthez 32,3 milliárd forintnyi, uniós és hazai forrásból származó, vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre.
Megérkezett a fogvacogtató hideg Magyarországra: ma már havazhat is, mutatjuk, mire kell számítani
Fagyos reggelre és hideg, de többnyire napos keddre ébredhet az ország november 24-én. A HungaroMet előrejelzése szerint a legtöbb helyen csak kevés felhő lesz az égen, az északkeleti országrészben azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és hózáporok, kisebb havazás is kialakulhat.
A nappali felmelegedés már visszafogott lesz. A legmagasabb hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, a déli, délnyugati tájakon ugyanakkor néhány fokkal enyhébb lehet az idő. A szél sem könnyíti meg a helyzetet, az északnyugati, nyugati légmozgást többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik.
Az ország nagy részén száraz, napos idő várható, a csapadék esélye elsősorban északkeleten növekszik meg. Ebben a térségben hózáporok, kisebb havazás is kialakulhat, miközben a középső országrészben időszakosan több felhő jelenhet meg.
Aki kedden útnak indul, annak érdemes a hideghez és a szeles időhöz igazítania az öltözetét. A reggeli órákban többfelé fagypont körüli vagy az alatti hőmérséklet várható, így a korai közlekedőknek a fagyos útszakaszokra is figyelniük kell.
A fővárosban is többnyire napos időre van kilátás. A hőmérséklet hajnalban akár mínusz 4 fokig süllyedhet, délután pedig nagyjából 4 fok körül alakulhat. Csapadékra kicsi az esély, a szél azonban itt is ronthatja a hőérzetet. A következő napokban sem tér vissza az enyhe novemberi idő. A hét közepén továbbra is hideg marad az idő, szerdán a hajnali fagyok mellett napközben is csak néhány fokkal emelkedhet 0 fölé a hőmérséklet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA
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