Fagyos reggelre és hideg, de többnyire napos keddre ébredhet az ország november 24-én. A HungaroMet előrejelzése szerint a legtöbb helyen csak kevés felhő lesz az égen, az északkeleti országrészben azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és hózáporok, kisebb havazás is kialakulhat.

A nappali felmelegedés már visszafogott lesz. A legmagasabb hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, a déli, délnyugati tájakon ugyanakkor néhány fokkal enyhébb lehet az idő. A szél sem könnyíti meg a helyzetet, az északnyugati, nyugati légmozgást többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik.

Az ország nagy részén száraz, napos idő várható, a csapadék esélye elsősorban északkeleten növekszik meg. Ebben a térségben hózáporok, kisebb havazás is kialakulhat, miközben a középső országrészben időszakosan több felhő jelenhet meg.

Aki kedden útnak indul, annak érdemes a hideghez és a szeles időhöz igazítania az öltözetét. A reggeli órákban többfelé fagypont körüli vagy az alatti hőmérséklet várható, így a korai közlekedőknek a fagyos útszakaszokra is figyelniük kell.

A fővárosban is többnyire napos időre van kilátás. A hőmérséklet hajnalban akár mínusz 4 fokig süllyedhet, délután pedig nagyjából 4 fok körül alakulhat. Csapadékra kicsi az esély, a szél azonban itt is ronthatja a hőérzetet. A következő napokban sem tér vissza az enyhe novemberi idő. A hét közepén továbbra is hideg marad az idő, szerdán a hajnali fagyok mellett napközben is csak néhány fokkal emelkedhet 0 fölé a hőmérséklet.

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Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA