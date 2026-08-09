Húzós árak a 2026-os Sziget Fesztiválon: 3500 a sajtos-tejfölös lángos, 6500 a prémium burger, 1850 a sör

Idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a Sziget Fesztiválon ennének vagy innának - derül ki a kollégáink által a helyszínen lőtt fényképekből. Egy sajtos-tejfölös lángos például 3500, egy rántott hús 5990, egy prémium hamburger pedig akár 6500 forintba is kerülhet. Az italárak egy részénél napszaktól függő árazást alkalmaznak: ugyanaz az ital este hat óra után több száz forinttal drágább lehet.

A Pénzcentrum idén is körbenézett a Sziget Fesztiválon, hogy megnézze, mennyibe kerülnek az ételek, az italok és a hivatalos ajándéktárgyak. A fesztivál területén számos étkezési lehetőség közül választhatnak a látogatók, a hagyományos magyar fogások mellett hamburgerek, BBQ-ételek, közel-keleti, ázsiai és olasz ételek is kaphatóak.

Az árak között ugyanakkor jelentős különbségek vannak: akad 2000 forintos étel is, de egyes fogásokért 6–10 ezer forintot is elkérnek. Évek óta bevett szokás, hogy minden egységnek kínálnia kell egy úgynevezett 'budget' opciót, ez idén 3500 forintos áron lett maximálva.

Este hat után drágulnak az italok

Az egyik központi italpultnál található árlapról kiderül, hogy nyitástól este hat óráig kedvezményes árakat alkalmaznak, ezt követően azonban több ital ára 300–1000 forinttal emelkedik. Idén egy korsó sör 1590 forintba kerül este hat előtt, utána 1850 forintot kérnek érte. A dobozos sör ára 1790-ről 1990 forintra, a Peronié pedig 1990-ről 2290 forintra emelkedik a csúcsidőben. A vodkaszóda napközben 2890, este hat után 3490 forint. Egy vodka–Red Bull ára 3690, este pedig 4590 forintra emelkedik. A koktélok átlagosan 3490 forintba kerülnek a kedvezményes időszakban, később viszont már 4490 forintot kérnek értük.

Akik nem fogyasztanak alkoholt, azok se ússzák meg olcsóbban: a fél literes italok 1190 forintba kerülnek a kedvezményes időszakban, este hat után azonban már mindegyik 1590 forint. A fél literes ásványvíz ára 890-ről 1190 forintra nő, az energiaitalokért pedig 1490 helyett 1890 forintot kell fizetni az esti koncertek kezdetétől. A visszaváltható pohárért mérettől függően 400 vagy 800 forintos letéti díjat is felszámítanak.

Az árakról a teljes galéria itt pörgethető végig:

QR-kódos rendelés és húzós árak az ételeknél

Az idei fesztivál egyik újdonsága, hogy egyes vendéglátóegységeknél már QR-kódon keresztül is leadhatják rendelésüket a látogatók. A kihelyezett kód beolvasásával elérhető az étlap, és a rendelést is digitálisan lehet intézni, így nem feltétlenül kell végigállni a hagyományos sort. A lehetőség ugyanakkor nem minden árusnál érhető el, egyelőre csak bizonyos egységek kínálják.

Az egyik lángososnál a sima és a fokhagymás lángos 2000 forintba kerül, míg a sajtos és a tejfölös változatért egyaránt 3000 forintot kérnek. A klasszikus sajtos-tejfölös ára 3500 forint. A gazdagabb feltéttel kínált vega, magyaros, gyrosos és lazacos változatokért már 5000 forintot kell fizetni.

A klasszikus magyar ízeket keresők gulyáslevest is ehetnek a fesztiválon, ezért 3490 forintot kérnek el. A tepertőkrémes kenyér 1990, a bundás kenyér 3290, a lecsó pedig 4490 forintba kerül. A rántott ételek sem olcsók: a Buja Disznó(k) 45 dekagrammos rántott sertéskaraja 5990, a rántott húsos szendvics 4190 forintba kerül. A köretekért külön kell fizetni, ezek egységesen 1380 forintba kerülnek.

Akár 9500 forintot is elkérnek egy burgermenüért

A hamburgereknél is széles az árskála. Az egyik egységben a klasszikus smash burger 3850, a dupla változat 4850, a mangós-chutney-s burger pedig 4250 forintba kerül. A legdrágább tétel a pulled pork szendvics, amiért 6500 forintot kérnek.

Az ázsiai kínálatban, a 101 Bistrónál öt sertéshúsos dumpling 4490 forintért kapható. A garnélás és a tépett kacsás bao ára 5990 forint, egy adag szecsuáni sóval ízesített sült krumpliért pedig 1990 forintot kérnek. Ha inkább közel-keleti ízekre vágynánk, a csirkés shawarma sült krumplival és pitával tálalva 5500 forint. A humusztál 3500 forint. Az olasz lepénykenyerek, vagyis a piadinák ára jellemzően 4490 és 5190 forint között alakul.

Harmincezer forintba is kerülhet egy Sziget-pulóver

A fesztivál hivatalos ajándéktárgyaiért is komoly összegeket kérnek. A fellépők neveivel készült póló 16 ezer, a hagyományos póló 15 ezer, a crop top és a trikó pedig egyaránt 13 ezer forintba kerül. A hosszú ujjú póló ára 16 ezer, a pulóvereké 26–30 ezer, míg a széldzsekiért 30 ezer forintot kell fizetni.

A kisebb kiegészítők között a matricaív a legolcsóbb, ezért 1000 forintot kérnek. A karkötő és az öngyújtó 2000, a kulcstartó és a nyakpánt 3000, a hűtőmágnes 3500 forintba kerül. Egy Sziget-táska és egy napszemüveg egyaránt 7000. Meglepő, hogy idén 600 forintért árulnak papírszéket is - ha valaki nem szeretne a fűre ülni, vagy két koncert között megpihenne, jó megoldás lehet.

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Címlapkép: Gosztola Judit/Pénzcentrum