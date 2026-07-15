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Nem kell a Balatonig menni a 2000 forintos lángosért: büféárak a közkedvelt Körös-torokban 2026 nyarán

HelloVidék
2026. július 15. 14:45

A csongrádi Körös-torokban idén nyáron is nagy a pörgés, a strandolók pedig továbbra is a klasszikusokra, a lángosra és a hekkre esküsznek. Ám közben feltűnt egy új kedvenc is: a halgyros annyira bejött a vendégeknek, hogy már messzebbről is útra kelnek miatta.

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A csongrádi Körös-torok idén nyáron is töretlen népszerűségnek örvend, a szezonban folyamatosan érkeznek a fürdőzők a népszerű strandra. A nyári fürdőzés azonban elképzelhetetlen a klasszikus büfés ételek nélkül: a frissen sült lángos, a ropogós hekk és a különféle halételek évtizedek óta hozzátartoznak a balatoni és vidéki fürdőhelyek hangulatához. A csongrádi Körös-torokban azonban idén egy új különlegesség is felkerült a vendégek kedvencei közé.

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A több évtizede működő Kárász büfében idén újragondolták a gyrost: a hagyományos csirke- vagy sertéshús helyett hal kerül a tányérra. A különleges fogás hasábburgonyával, friss salátával, haltepertővel, szószokkal és pitával érkezik - írta a Délmagyar.

Nem éppen a legolcsóbb strandfogás

„A halgyros nagyon-nagyon fut, sokan kifejezetten emiatt érkeznek hozzánk. Kecskemétről és több más településről is járnak le érte” – mesélte a Delmagyarnak Ottóné Faragó Petra üzemeltető.

A fogás hasábburgonyával, friss salátával, haltepertővel, szószokkal és pitával készül. Az adag méretétől függően 3250, illetve 4250 forintba kerül.

A klasszikus strandételek közül természetesen a hekk sem hiányozhat a kínálatból

A Körös-torokban jelenleg kilogrammonként 9000 forintért kínálják a népszerű halfajtát. A vendégek azonban más halételekből is válogathatnak, hiszen a környék gasztronómiájában régóta fontos szerepet töltenek be a folyami és tengeri halas fogások.

Azért a lángos maradt az örök strandkedvenc

Bár új ízek is megjelentek, a klasszikus lángos továbbra is megkerülhetetlen. A Körös-toroki büfékben az alapváltozat 1100 forintba kerül, a tejfölösért 1450, a sajtosért 1700, a sajtos-tejfölösért 1900, míg a füstölt sajtos-tejfölös változatért 2100 forintot kell fizetni. Az egyik régi lángosozó üzemeltetője szerint ők továbbra is a hagyományos ízek mellett teszik le a voksukat.

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Nem cifrázzuk túl, nálunk a klasszikus lángosok maradtak meg

– fogalmazott.

A Körös-toroki büfék tapasztalatai szerint eddig kedvezően alakult a nyári szezon. A hétvégék különösen erősek, de hétköznapokon is folyamatos a forgalom. A vendéglátók szerint a strandolók továbbra is keresik azokat az ételeket, amelyek évtizedek óta hozzátartoznak a nyári kikapcsolódáshoz – ugyanakkor az új ötletekre is egyre nyitottabbak.
Címlapkép: Getty Images
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