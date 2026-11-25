Hamis termékfotókkal, lopott áruházi logókkal és megtévesztő vásárlói értékelésekkel próbálják átverni az online vásárlókat a karácsonyi időszakban.
Óriási világító karácsonyi gömb, Mikulás-kisvonat és gesztenyés hétvégék: ilyen lesz a 2026-os advent Szolnokon
November végén ünnepi díszbe öltözik Szolnok belvárosa: november 26-án megnyitja kapuit a Kossuth téren az Adventi Falu, amely egészen az új év első napjáig várja a látogatókat. A hagyományos gyertyagyújtások és a karácsonyi vásár mellett idén egy hatalmas, belülről is bejárható világító gömb, Mikulás-kisvonat, gyerekprogramok és gesztenyés hétvégék is színesítik a kínálatot.
A Kossuth téren Szolnokon már áll a város karácsonyfája: a csaknem 13 méter magas Nordmann-fenyő egy helyi lakos felajánlásából érkezett a főtérre. A fa közelében kapott helyet a több mint egytonnás adventi koszorú is, amely öt különböző fenyőfajtából készült. A díszítéséhez óriási tobozokat is használtak.
Az idei advent egyik látványos újdonsága egy nagyméretű, világító karácsonyi gömb lesz. Nemcsak kívülről lehet majd megcsodálni: a látogatók be is sétálhatnak a belsejébe, és akár egy ünnepi fotót is készíthetnek benne. A téren 22 faházban kínálnak kézműves termékeket, karácsonyi finomságokat és vendéglátós különlegességeket, így a forralt bor és a kürtőskalács sem marad ki a kínálatból.
Mikulás-kisvonat, meseház és Manó Kakaó Bár várja a gyerekeket
A legkisebbeknek külön gyerekfalut rendeznek be, ahol labirintus, meseház és Mikulás-szán is lesz. A játszótér közelében megnyílik a Manó Kakaó Bár, a Szakmák Palotájában pedig karácsonyi kézműves foglalkozásokkal és játékos feladatokkal készülnek.
December 2-án a városi Mikulás is megérkezik a Kossuth térre, december 3-án és 4-én pedig útnak indul a COOP Mikulás-kisvonat. Mindkét napon 15 és 19 óra között várja a gyerekeket.
A gesztenye rajongóinak sem kell sokáig várniuk: december 5-én és 6-án, majd december 11. és 13. között gesztenyés hétvégéket tartanak. A kínálatban frissen sült gesztenye, krémes gesztenyepüré és különféle gesztenyés édességek szerepelnek.
Koncertek és közös gyertyagyújtások az adventi hétvégéken
A Kossuth tér programjában a helyi óvodák műsorai, zenés fellépések és közös adventi gyertyagyújtások is helyet kapnak. Az első gyertyát november 28-án 16:30-kor gyújtják meg a római katolikus egyház közreműködésével. December 5-én a református, december 11-én a görögkatolikus, december 19-én pedig az evangélikus egyház képviselői kapcsolódnak be az ünnepi alkalmakba.
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Meddig tart nyitva a szolnoki Adventi Falu?
A Kossuth téri Adventi Falu november 26-tól 2027. január 1-jéig várja a látogatókat. A nyitvatartás a hét napjai szerint változik:
Hétfőn és kedden: 14:00–20:00
Szerdán, csütörtökön és vasárnap: 14:00–21:00
Pénteken és szombaton: 14:00–23:00
December 24-én és 25-én az Adventi Falu zárva tart.
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