November végén ünnepi díszbe öltözik Szolnok belvárosa: november 26-án megnyitja kapuit a Kossuth téren az Adventi Falu, amely egészen az új év első napjáig várja a látogatókat. A hagyományos gyertyagyújtások és a karácsonyi vásár mellett idén egy hatalmas, belülről is bejárható világító gömb, Mikulás-kisvonat, gyerekprogramok és gesztenyés hétvégék is színesítik a kínálatot.

A Kossuth téren Szolnokon már áll a város karácsonyfája: a csaknem 13 méter magas Nordmann-fenyő egy helyi lakos felajánlásából érkezett a főtérre. A fa közelében kapott helyet a több mint egytonnás adventi koszorú is, amely öt különböző fenyőfajtából készült. A díszítéséhez óriási tobozokat is használtak.

Az idei advent egyik látványos újdonsága egy nagyméretű, világító karácsonyi gömb lesz. Nemcsak kívülről lehet majd megcsodálni: a látogatók be is sétálhatnak a belsejébe, és akár egy ünnepi fotót is készíthetnek benne. A téren 22 faházban kínálnak kézműves termékeket, karácsonyi finomságokat és vendéglátós különlegességeket, így a forralt bor és a kürtőskalács sem marad ki a kínálatból.

Mikulás-kisvonat, meseház és Manó Kakaó Bár várja a gyerekeket

A legkisebbeknek külön gyerekfalut rendeznek be, ahol labirintus, meseház és Mikulás-szán is lesz. A játszótér közelében megnyílik a Manó Kakaó Bár, a Szakmák Palotájában pedig karácsonyi kézműves foglalkozásokkal és játékos feladatokkal készülnek.

December 2-án a városi Mikulás is megérkezik a Kossuth térre, december 3-án és 4-én pedig útnak indul a COOP Mikulás-kisvonat. Mindkét napon 15 és 19 óra között várja a gyerekeket.

A gesztenye rajongóinak sem kell sokáig várniuk: december 5-én és 6-án, majd december 11. és 13. között gesztenyés hétvégéket tartanak. A kínálatban frissen sült gesztenye, krémes gesztenyepüré és különféle gesztenyés édességek szerepelnek.

Koncertek és közös gyertyagyújtások az adventi hétvégéken

A Kossuth tér programjában a helyi óvodák műsorai, zenés fellépések és közös adventi gyertyagyújtások is helyet kapnak. Az első gyertyát november 28-án 16:30-kor gyújtják meg a római katolikus egyház közreműködésével. December 5-én a református, december 11-én a görögkatolikus, december 19-én pedig az evangélikus egyház képviselői kapcsolódnak be az ünnepi alkalmakba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

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Meddig tart nyitva a szolnoki Adventi Falu?

A Kossuth téri Adventi Falu november 26-tól 2027. január 1-jéig várja a látogatókat. A nyitvatartás a hét napjai szerint változik:

Hétfőn és kedden: 14:00–20:00

Szerdán, csütörtökön és vasárnap: 14:00–21:00

Pénteken és szombaton: 14:00–23:00

December 24-én és 25-én az Adventi Falu zárva tart.