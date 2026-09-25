Ilyen akció évente csak egyszer van az Auchanban: indul a roham az ősz slágeréért

A müncheni Oktoberfest hangulatát idéző sörakcióval jelentkezett az Auchan. Az áruházlánc több ismert bajor és német sörmárkát is jelentős kedvezménnyel kínál aktuális reklámújságjában, köztük olyan termékeket is, amelyek ritkábban találhatók meg a magyar boltok polcain.

A szeptember végén zajló müncheni Oktoberfest a világ legismertebb sörfesztiválja, amelyhez számos kereskedelmi lánc időzíti német sörös akcióit. Az Auchan friss reklámújságjában több tradicionális bajor sörfőzde terméke jelent meg kedvezményes áron.

Az akcióban szerepel a Weltenburger több söre, köztük a Kloster Hell, a Helle Weisse és a Kellerbier, de megtalálható a kínálatban a Franziskaner búzasör, a Maisel's Original Hefe Weissbier, valamint a füstölt söreiről ismert Schlenkerla két változata is.

Paulaner Oktoberfest Märzen (0,5 l, dobozos) – 529 Ft

Erdinger Oktoberfest (0,5 l, dobozos) – 529 Ft

Hofbräu Lager (0,5 l, dobozos) – 249 Ft/db, ha legalább 4 darabot vásárolnak

Maisel's Weisse Original (0,5 l, üveges) – 499 Ft/db, ha legalább 2 darabot vásárolnak

Weltenburger Kloster Hell (0,33 l, üveges) – 499 Ft

Warsteiner Premium Beer (0,5 l, dobozos) – 499 Ft

Az áruházlánc egyes termékeknél közel 30-37 százalékos kedvezményt hirdet. Több sör mellett az „újdonság” jelzés is szerepel, ami arra utal, hogy ezek a termékek nemrég kerülhettek be a kínálatba.