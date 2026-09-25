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Ilyen akció évente csak egyszer van az Auchanban: indul a roham az ősz slágeréért
Vásárlás

Ilyen akció évente csak egyszer van az Auchanban: indul a roham az ősz slágeréért

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 17:33

A müncheni Oktoberfest hangulatát idéző sörakcióval jelentkezett az Auchan. Az áruházlánc több ismert bajor és német sörmárkát is jelentős kedvezménnyel kínál aktuális reklámújságjában, köztük olyan termékeket is, amelyek ritkábban találhatók meg a magyar boltok polcain.

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A szeptember végén zajló müncheni Oktoberfest a világ legismertebb sörfesztiválja, amelyhez számos kereskedelmi lánc időzíti német sörös akcióit. Az Auchan friss reklámújságjában több tradicionális bajor sörfőzde terméke jelent meg kedvezményes áron.

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Az akcióban szerepel a Weltenburger több söre, köztük a Kloster Hell, a Helle Weisse és a Kellerbier, de megtalálható a kínálatban a Franziskaner búzasör, a Maisel's Original Hefe Weissbier, valamint a füstölt söreiről ismert Schlenkerla két változata is.

  • Paulaner Oktoberfest Märzen (0,5 l, dobozos) – 529 Ft
  • Erdinger Oktoberfest (0,5 l, dobozos) – 529 Ft
  • Hofbräu Lager (0,5 l, dobozos) – 249 Ft/db, ha legalább 4 darabot vásárolnak
  • Maisel's Weisse Original (0,5 l, üveges) – 499 Ft/db, ha legalább 2 darabot vásárolnak
  • Weltenburger Kloster Hell (0,33 l, üveges) – 499 Ft
  • Warsteiner Premium Beer (0,5 l, dobozos) – 499 Ft

Az áruházlánc egyes termékeknél közel 30-37 százalékos kedvezményt hirdet. Több sör mellett az „újdonság” jelzés is szerepel, ami arra utal, hogy ezek a termékek nemrég kerülhettek be a kínálatba.

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Címlapkép: Getty Images
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