Fonyódnál és Balatonszemesnél is vékony jéghártya, tűszerű jégkristályok és kisebb jégvonulatok jelentek meg a vízfelszínen.
Végre itt a térkép: ezeken a területeken lesz a legerősebb a havazás Magyarországon, valahol csak eső fog esni
Újabb mediterrán ciklon éri el hazánkat, amely szerdán hoz csapadékot. Bár a várható mennyiség csupán néhány milliméter, a halmazállapota rendkívül bizonytalan, ugyanis a légkör hőmérsékletének hajszálnyi eltérésein múlik, hogy az adott területen eső, havas eső vagy hó hullik-e - írta meg az Időkép.
Az előrejelzések szerint a déli és délnyugati országrészben jellemzően esőre, míg észak és északkelet felé haladva egyre nagyobb eséllyel havazásra lehet számítani. A meteorológiai modellek azonban jelentős eltéréseket mutatnak, így a különböző csapadékfajták pontos térbeli eloszlását egyelőre nehéz megjósolni. A középső tájakon leginkább havas eső valószínű, a Dunántúl bizonyos részein viszont akár ónos eső is kialakulhat, miközben a havazás nyugati határa is kérdéses.
A bizonytalanság fő oka, hogy a csapadék formáját nemcsak a talajközeli, hanem a magasabb légrétegek hőmérséklete és vastagsága is döntően befolyásolja. A ciklon pályájában, valamint a hideg és az enyhébb légtömegek elhelyezkedésében bekövetkező legapróbb változások is több tíz kilométerrel tolhatják el a havazás határát. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hulló csapadék önmagában is képes hűteni a környező levegőt, ami helyileg is módosíthatja a halmazállapotot.
Az Időkép alábbi térképösszeállításán négy különböző időjárási modell ensemble (soktagú) előrejelzései alapján ábrázolta a szerdai csapadék halmazállapotának valószínűségét:
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