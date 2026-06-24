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Megtaláltuk a Balaton legolcsóbb lángosát? Itt egy sima 690, a tejfölös 990 forint
Miközben a balatoni büfékben már egy sima lángosért is gyakran 1500–2000 forintot kérnek, Balatonbogláron még 690 forintos árral is találkozni.
A balatoni büfék árait látva az utóbbi években sokszor felszaladt a szemöldök, különösen akkor, amikor egy sima lángosért is 1500–2000 forint körüli összeget kértek. Egy friss videó szerint azonban Balatonbogláron még jóval visszafogottabb árakkal is lehet találkozni.
A Lángos Paradicsom nevű helyen a sima lángos 690 forintba kerül, a tejfölösért 990, a sajtosért pedig 1090 forintot kérnek. Ráadásul a büfé a Google-on 4,9 csillagos értékeléssel rendelkezik 82 vélemény alapján.
Az árlista szerint a lilahagymás-tejfölös lángos 1190, a sajtos-tejfölös és a tejfölös-baconös egyaránt 1390 forint. A füstölt sajtos-tejfölös, valamint a kapros-juhtúrós változat 1490 forintba kerül, míg a kolbászos vagy baconös juhtúrós lángosért 1690 forintot kell fizetni.
Vagyis tízből többféle lángost is 1500 forint alatt lehet megvásárolni. A balatoni főszezonban ez nem is rossz ár.
Tokióban olcsóbb a lángos, mint sok Balatoni helyen?
Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy magyar utazó Tokió közepén, egy Balaton nevű büfében bukkant lángosra. A japán fővárosban 580 jent, átszámítva nagyjából 1200 forintot kértek az ételért.
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Mi a tökéletes lángos titka?
Nemrég a Pénzcentrumon írtunk a szombathelyi Porpáczy-lángos történetéről is. A Vásárcsarnokban hajnalban már sorok alakulnak ki érte, a vásárlók pedig évtizedek óta ugyanahhoz a lángossütőhöz térnek vissza.
Porpáczy Gábor még 24 évesen kapta meg a receptet egy, az Ecseri piacon dolgozó lángossütőtől. Később, 1986-ban vette át a szombathelyi sütödét, ahol a rendszerváltás előtt egyetlen délelőtt alatt akár több száz lángos is elfogyott.
Szerinte a jó lángos titka nem egy különleges alapanyag, hanem a megfelelő elkészítés.
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