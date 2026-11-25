A budapesti rövid távú lakáskiadásról szóló vita évek óta egyszerre lakhatási, turisztikai, városüzemeltetési és politikai kérdés.
Ónos esővel és havazással köszönt be a tél: ezeken a területeken kell különösen vigyázni
Kiterjedt csapadékzóna érkezik szerdán Magyarországra, több helyen havazásra, havas esőre és ónos esőre is számítani kell. A Bakonyban, majd estefelé a főváros tágabb térségében és a Dunántúl északkeleti részén is kialakulhat ónos eső. Több helyen néhány centiméteres hóréteg képződhet, a magasabban fekvő területeken azonban ennél több hó is hullhat. Csütörtökön újabb csapadékzóna érkezik.
A HungaroMet előrejelzése szerint ma délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Míg az ország déli és délnyugati tájain főként az időszakos eső lesz a jellemző, addig más területeken téliesebb időjárásra kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +5 Celsius-fok között alakul, a keleti, délkeleti szél pedig időnként megélénkül.
Délnyugat felől egyre kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. A nyugati és délnyugati tájakon eső várható, másutt a havazást fokozatosan havas eső, eső, helyenként ónos eső válthatja fel. Elsősorban a Bakonyban, majd estefelé a főváros tágabb térségében és a Dunántúl északkeleti részén kell ónos esőre készülni. Több helyen néhány centiméteres hóréteg alakulhat ki, a Budapesttől északra fekvő magasabb területeken azonban ennél több hó is hullhat.
A változékony időjárási körülmények miatt a közlekedőknek fokozott óvatosságra lesz szükségük az utakon. "Az északi országrészben nagy eséllyel alakulhat ki több centiméteres olvadozó hóréteg" – figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat, hozzátéve, hogy a várható hóvastagság és az ónos eső veszélye miatt érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a frissülő meteorológiai veszélyjelzéseket.
Csütörtök reggel délnyugat felől ismét kiterjedt csapadékzóna éri el az országot. A déli megyékben és az Alföldön elsősorban eső várható, másutt vegyes halmazállapotú csapadékra kell készülni. Tartós havazás kisebb területen, leginkább az északnyugati és északi határ közelében fordulhat elő. Az ég erősen felhős vagy borult lesz, de átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. A keleti, északkeleti, majd északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között valószínű.
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