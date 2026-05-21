Tömegével rohanják meg a magyarok ezt a balkáni országot: idén ez lett a pünkösdi hosszú hétvége legnagyobb slágere

Idén jóval több magyar indul útnak a pünkösdi hosszú hétvégén, mint egy évvel korábban, miközben a repülőjegyek átlagára is csökkent. A legnépszerűbb úti célok között továbbra is a mediterrán országok szerepelnek, de az egyik balkáni desztináció iránt kiugróan megnőtt az érdeklődés.

Jelentősen megnőtt a magyarok utazási kedve a pünkösdi hosszú hétvégére: a Kiwi.com-on keresztül leadott foglalások alapján több mint 56 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly pünkösdkor, a foglalások száma pedig éves összevetésben 69 százalékkal nőtt a május 14-ig leadott foglalási adatai alapján. A foglalási adatokból az is látszik, hogy a magyarok átlagosan 5-6 héttel az indulás előtt vásárolták meg repülőjegyeiket, pár nappal közelebb az utazáshoz, mint tavaly.

A legtöbben mediterrán országokba utaznak. A top10 ország a foglalási adatok alapján:

Olaszország (+43%)

Spanyolország (+77%)

Görögország (-13,6%)

Albánia (+254%)

Törökország (+41%)

Málta (+100%)

Portugália (+44%)

Egyesült Királyság (+214%)

Franciaország (+69%)

Németország (+40%)

A klasszikus mediterrán kedvencek mellett Tirana olyannyira népszerűvé vált a magyar utazók körében, hogy a városok közül a platformon foglalók közül a legtöbben ide repülnek majd a pünkösdi időszakban. Ez részben annak is köszönhető, hogy Albánia továbbra is kedvezőbb árú alternatívát jelent számos népszerű dél-európai úti célhoz képest.

A legnépszerűbb városok listája a foglalási adatok alapjá:

Tirana (+255%)

Róma (+255%)

Barcelona (+68%)

Málta (+100%)

Milánó (-43%)

Rövid távon csökkentek az árak, a távoli utak drágultak

A repülőjegyárak között jelentős különbség látszik az utazási távolság alapján. A rövid, vagyis 1500 kilométeren belüli utak jegyei átlagosan 100 euróba kerültek, ami közel 14 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Az 1500 és 4000 kilométer közötti utak átlagára közel 160 euró volt, ami minimális emelkedést jelent éves összevetésben. A hosszú, 4000 kilométernél távolabbi járatok esetében ugyanakkor jelentősebb drágulás látszik: ezekre az úti célokra átlagosan 621 euróba került egy repülőjegy a közelgő pünkösdi hosszú hétvége idején.

A repülőjegyárak átlagosan 10 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly. Ez a tendencia az Európán belüli utaknál velünk maradhat nyáron is, de aki nyárra repülős utat tervez, annak érdemes lehet már most foglalnia. "Az adataink szerint a legjobb árakat sok esetben az indulás előtti egy-két hónapban lehet kifogni. Az augusztusra tervezett utazásokkal ugyanakkor még érdemes lehet picit várni, és például árriasztást beállítani, mert ezeknél az időpontoknál még változhatnak az árak” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

A szakértő szerint a több mint 120 nappal korábban lefoglalt nyári repülőjegyek sem feltétlenül a legolcsóbbak, mert a légitársaságok gyakran prémium áron nyitják meg a legnépszerűbb nyári időszakokat. A túlzott kivárás sem vezethet feltétlen kedvező eredményre, hiszen az indulás előtti utolsó 2 napban megvásárolt 1500 km-en belüli távolságra szóló repülőjegyek átlagosan mintegy 38 százalékkal drágábbak az optimális foglalási időszakhoz képest.