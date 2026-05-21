2026. május 21. csütörtök Konstantin
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Nagy Mecset és Tirana, Albánia látképe magasból nézve
Utazás

Tömegével rohanják meg a magyarok ezt a balkáni országot: idén ez lett a pünkösdi hosszú hétvége legnagyobb slágere

Pénzcentrum
2026. május 21. 19:22

Idén jóval több magyar indul útnak a pünkösdi hosszú hétvégén, mint egy évvel korábban, miközben a repülőjegyek átlagára is csökkent. A legnépszerűbb úti célok között továbbra is a mediterrán országok szerepelnek, de az egyik balkáni desztináció iránt kiugróan megnőtt az érdeklődés.

Jelentősen megnőtt a magyarok utazási kedve a pünkösdi hosszú hétvégére: a Kiwi.com-on keresztül leadott foglalások alapján több mint 56 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly pünkösdkor, a foglalások száma pedig éves összevetésben 69 százalékkal nőtt a május 14-ig leadott foglalási adatai alapján. A foglalási adatokból az is látszik, hogy a magyarok átlagosan 5-6 héttel az indulás előtt vásárolták meg repülőjegyeiket, pár nappal közelebb az utazáshoz, mint tavaly.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legtöbben mediterrán országokba utaznak. A top10 ország a foglalási adatok alapján:

  • Olaszország (+43%)
  • Spanyolország (+77%)
  • Görögország (-13,6%)
  • Albánia (+254%)
  • Törökország (+41%)
  • Málta (+100%)
  • Portugália (+44%)
  • Egyesült Királyság (+214%)
  • Franciaország (+69%)
  • Németország (+40%)

A klasszikus mediterrán kedvencek mellett Tirana olyannyira népszerűvé vált a magyar utazók körében, hogy a városok közül a platformon foglalók közül a legtöbben ide repülnek majd a pünkösdi időszakban. Ez részben annak is köszönhető, hogy Albánia továbbra is kedvezőbb árú alternatívát jelent számos népszerű dél-európai úti célhoz képest.

A legnépszerűbb városok listája a foglalási adatok alapjá:

  • Tirana (+255%)
  • Róma (+255%)
  • Barcelona (+68%)
  • Málta (+100%)
  • Milánó (-43%)

Rövid távon csökkentek az árak, a távoli utak drágultak

A repülőjegyárak között jelentős különbség látszik az utazási távolság alapján. A rövid, vagyis 1500 kilométeren belüli utak jegyei átlagosan 100 euróba kerültek, ami közel 14 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Az 1500 és 4000 kilométer közötti utak átlagára közel 160 euró volt, ami minimális emelkedést jelent éves összevetésben. A hosszú, 4000 kilométernél távolabbi járatok esetében ugyanakkor jelentősebb drágulás látszik: ezekre az úti célokra átlagosan 621 euróba került egy repülőjegy a közelgő pünkösdi hosszú hétvége idején.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A repülőjegyárak átlagosan 10 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly. Ez a tendencia az Európán belüli utaknál velünk maradhat nyáron is, de aki nyárra repülős utat tervez, annak érdemes lehet már most foglalnia. "Az adataink szerint a legjobb árakat sok esetben az indulás előtti egy-két hónapban lehet kifogni. Az augusztusra tervezett utazásokkal ugyanakkor még érdemes lehet picit várni, és például árriasztást beállítani, mert ezeknél az időpontoknál még változhatnak az árak” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

A szakértő szerint a több mint 120 nappal korábban lefoglalt nyári repülőjegyek sem feltétlenül a legolcsóbbak, mert a légitársaságok gyakran prémium áron nyitják meg a legnépszerűbb nyári időszakokat. A túlzott kivárás sem vezethet feltétlen kedvező eredményre, hiszen az indulás előtti utolsó 2 napban megvásárolt 1500 km-en belüli távolságra szóló repülőjegyek átlagosan mintegy 38 százalékkal drágábbak az optimális foglalási időszakhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #európa #turizmus #árak #repülés #statisztika #repülőjegy #pünkösd #albánia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:11
20:02
19:47
19:32
19:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
3 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
1 napja
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
5
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:15
Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:02
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
Agrárszektor  |  2026. május 21. 19:31
Brutális, ami most az amerikai búzával történik: 68 éve nem volt ilyen