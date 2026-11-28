A november végi hétvége bőséges kínálattal várja a labdarúgás szerelmeseit: három budapesti rangadó, egy feltámadt Bundesliga-klasszikus és a topbajnokságok izgalmas összecsapásai töltik meg a szombati programot.

A kontinens több országában is rangadókat rendeznek szombaton, így a futballszurkolókra mozgalmas nap vár. A magyar bajnokságban három kiemelt mérkőzés is szerepel a programban: a Vasas–Honvéd és az MTK–Újpest fővárosi összecsapása mellett a Kisvárda–Nyíregyháza párharc is figyelmet érdemel.

Németországban a Hamburger SV a Bayern Münchent fogadja, Spanyolországban a Real Madrid, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain lép pályára. Az angol és az olasz élvonalban szintén több érdekes találkozót rendeznek, így bőven lesz miből válogatni a televízió előtt.

A magyar élvonal szombati programjában három kiemelt összecsapás is szerepel. Elsőként a Vasas FC és a Budapest Honvéd FC találkozik. Az angyalföldiek változó teljesítményt nyújtanak, a kispestiek viszont jobb formában várják a mérkőzést: legutóbbi öt találkozójukból hármat megnyertek. A két csapat augusztusi összecsapásán a Vasas idegenben 2–1-re győzött.

A következő fővárosi rangadón az MTK Budapest az Újpest FC-t fogadja a Hidegkuti Nándor Stadionban. A kék-fehérek az utóbbi hetekben váltakozó eredményeket értek el, míg a lila-fehérek számára szintén fontos lenne a javítás. A két együttes őszi találkozója döntetlennel zárult, így ezúttal is szoros mérkőzésre lehet számítani.

Az esti programban a Kisvárda–Nyíregyháza összecsapás következik. A két szabolcsi csapat egyaránt hullámzó teljesítményt nyújt, ezért nehéz előre megjósolni, melyikük szerzi meg a három pontot. Legutóbbi egymás elleni mérkőzésükön a Nyíregyháza hazai pályán győzött.

A német élvonal szombati programjának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése a Hamburger SV és a Bayern München összecsapása. A hamburgi együttes visszatérése óta ismét rangos találkozóknak adhat otthont a Volksparkstadion, a bajorok vendégjátéka pedig különösen nagy figyelmet kaphat. A hazaiak teljesítménye az utóbbi hetekben ingadozó volt, míg a Bayern kiegyensúlyozottabb eredményeket ért el. A két csapat januári mérkőzése 2–2-es döntetlennel zárult.

A délutáni programban a VfB Stuttgart az Eintracht Frankfurtot látja vendégül. Mindkét együttes jó formában várja az összecsapást, így szoros mérkőzésre van kilátás. A két csapat tavaszi találkozóján 2–2-es döntetlen született Frankfurtban.

A Bundesliga további szombati mérkőzései:

FSV Mainz 05 – Union Berlin (15:30)

FC Köln – SV 07 Elversberg (15:30)

SC Paderborn 07 – Schalke 04 (15:30)

A spanyol bajnokság szombati kínálatának egyik legfontosabb mérkőzésén a Real Madrid a Deportivo Alavést fogadja a Santiago Bernabéuban. A fővárosiak kiváló formában vannak, legutóbbi öt találkozójukat egyaránt megnyerték. Az Alavés változó eredményeket produkál, ráadásul a két csapat legutóbbi madridi összecsapásán is a királyi gárda bizonyult jobbnak.

Az Atlético Madrid az Elche otthonába látogat. Diego Simeone együttese szintén jó sorozatban van, legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert. Az Elche ugyanakkor bizakodhat, hiszen áprilisban hazai pályán 3–2-re legyőzte a madridiakat.

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A La Liga további szombati mérkőzései:

Az olasz élvonal szombati programjának esti mérkőzésén az Inter a Genoát fogadja a San Siróban. A milánóiak megbízható teljesítményt nyújtanak, a vendégek viszont kifejezetten jó formában érkeznek: legutóbbi öt bajnoki mérkőzésükből négyet megnyertek. Az Inter mellett szól, hogy a két csapat tavaszi találkozóján a milánóiak hazai pályán 2–0-ra győztek.

Korábban a Torino és a Lazio mérkőzik meg egymással. A rómaiak az utóbbi időszakban remekelnek, négy győzelemmel és egy döntetlennel a hátuk mögött érkeznek Torinóba. A hazaiak szintén javuló formát mutatnak, legutóbbi mérkőzésüket megnyerték.

A Serie A további szombati mérkőzése:

Az angol élvonalban a Manchester United a Brentfordot fogadja az Old Traffordon. A manchesteriek továbbra sem találják igazán a formájukat: legutóbbi öt mérkőzésükből mindössze egyet nyertek meg. A Brentford eredménysora szintén változó, így mindkét csapat számára fontos lenne a pontszerzés.

Az Ipswich Town az Aston Villát látja vendégül. A birminghami együttes az utóbbi időben javított a teljesítményén, legutóbbi két mérkőzését megnyerte, míg az Ipswich nehezebb időszakot él át.

A Premier League további szombati mérkőzése:

A francia bajnokság szombati programjának kiemelt találkozóján a Paris Saint-Germain a Lorient együttesét fogadja. A párizsiak remek formában vannak, legutóbbi öt mérkőzésüket egyaránt megnyerték. A Lorient változó teljesítményt nyújt, ugyanakkor a két csapat májusi összecsapásán meglepetésre döntetlent ért el a Parc des Princes-ben.

A Ligue 1 további szombati mérkőzései:

A szombati kínálatból a magyar szurkolók számára elsősorban a három kiemelt hazai mérkőzés lehet érdekes: a Vasas–Honvéd összecsapás, az MTK–Újpest rangadó, valamint a Kisvárda és a Nyíregyháza találkozója. A nemzetközi programból a Hamburger SV és a Bayern München összecsapása, illetve a Real Madrid hazai mérkőzése emelkedik ki, de az Inter–Genoa és a PSG–Lorient találkozója is tartogathat érdekességeket.

Aki több mérkőzést is szeretne követni egymás után, annak érdemes előre megterveznie a délutánt. A Vasas–Honvéd (13:30) után 15:30-kor kezdődik a Hamburg–Bayern, majd 16:45-kor az MTK–Újpest, 18:30-kor pedig a Stuttgart–Frankfurt. Az esti programban a Kisvárda–Nyíregyháza (19:15) után az Inter–Genoa vagy a PSG–Lorient (20:45) lehet a nap utolsó mérkőzése.