A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Korán indul a 2026-os strandszezon a Balatonnál: pünkösdre több helyen kinyitnak + jegyárak
A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már május közepétől megnyitja strandjait, így a pünkösdi hétvégén is egyre több helyen lehet vízparti kikapcsolódásra készülni.
A Borsonline beszámoló szerint a tavaszi, melegebb időjárás miatt több üzemeltető is előre hozta a nyitást, bár a hivatalos, vízimentő-szolgálattal működő strandszezon jellemzően csak június közepén indul. Az északi part több ismert strandja is közzétette a nyitási dátumokat:
- Csopakon a hivatalos strandszezon május 23-án indul, a bérletvásárlás viszont már május elejétől elérhető
- Balatonalmádiban a Wesselényi strandnál szintén május elején megkezdődött a jegy- és bérletértékesítés
- Tihanyban a Sajkodi strand május 15-től fogad vendégeket
- Siófokon a Nagystrand (Plázs) május 22-én nyit
- Révfülöpön a Napfény strand már április végén is látogatható volt sétálójeggyel, a fürdőszezon azonban itt is június 20-án indul hivatalosan. Vonyarcvashegyen május 31-én tartanak szezonnyitót családi programokkal.
Árak: 1000 és 1800 forint között mozognak a jegyek
A legtöbb fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára 1000 és 1800 forint között alakul. Több helyen továbbra is elérhetők kedvezmények gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak, jellemzően 800–1200 forintos sávban. Külön kiemelték, hogy a keszthelyi Helikon strand idén májustól szabadstrandként működik, így ingyenesen látogatható.
A szakmai tájékoztatás szerint a legtöbb helyen a vízimentő-szolgálat csak a hivatalos strandszezon kezdetével, vagyis június közepén áll munkába. Addig a strandok több helyen „parkosított” üzemmódban működnek, vagyis a terület látogatható, de a fürdőzés feltételei korlátozottabbak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a májusi napsütés már erős lehet, ezért különösen fontos a megfelelő napvédelem és folyadékpótlás.
