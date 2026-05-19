Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Rear view of a teenager walking across sand dune during sunny summer day.
Utazás

Kiderült az élelmes magyarok nagy nyaralós trükkje: így spórolnak hatalmasat a nyári pihenésen

Pénzcentrum
2026. május 19. 20:04

Miközben a felnőtt magyar lakosság kicsit több mint egyharmada már az év első hónapjaiban nekilátott a szervezésnek, tízből négy magyar nem tervez nyaralást idén. A korai tervezés oka, hogy így kevesebbe kerül majd a pihenés – derül ki egy friss, reprezentatív felmérésből. Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.

A felnőtt magyar lakosság 37 százaléka tervez idén nyaralást, és közülük sokan nem várnak a nyári szezonig a tervezéssel: egyharmaduk (34%) már az év első három hónapjában elkezdte az utazás megszervezését a CIB Bank megbízásából készült felmérés szerint, amelyből az is kiderül, hogy további 24% pedig április-májusban foglalja le a nyaralását. A korai foglalás legfőbb motivációja az olcsóbb ár és az early bird kedvezmények lehetősége: a válaszadók 47%-a ezt jelölte meg fő okként. Emellett 44-% a nyugodtabb, stresszmentesebb tervezést említi, míg 37%-ot a szélesebb szállás- és járatkínálat motivál. A fiatalok különösen árérzékenyek: a 18–39 évesek 54%-a kifejezetten az alacsonyabb árak miatt foglal korán.

Annak, hogy sokan korán elkezdik tervezni a nyári pihenést, valószínűleg az is az oka, hogy a nyaralók 62%-a teljes egészében saját maga szervezi meg az utazást – szállást, közlekedést, programokat egyaránt –, és mindössze 13%-uk vásárol teljes csomagot utazási irodán keresztül. A budapestiek körében az egyéni szervezés különösen domináns: 81%-uk teljesen önállóan intézi a nyaralást, szemben a községekben élők 58%-ával.

A legnépszerűbb úti cél valamelyik belföldi desztináció (47%), ezt követi a mediterrán térség – Görögország, Olaszország, Spanyolország – 28%-kal, valamint a közeli külföldi országok, például Horvátország vagy Ausztria (27%). 19% ugyanakkor még nem tudja, hol fog pihenni, ők nagy valószínűséggel megegyeznek azzal a 18%-kal, akik spontán, csak az indulás előtt néhány nappal vagy héttel kezdik el szervezni az utazást. A nyaralás típusát tekintve a vízparti pihenés a legtöbbek kedvence (33%), amelyet a rövidebb városlátogatások (19%) és a wellness-gyógyüdülés (16%) követ. Utóbbi a 60 év felettiek körében a legnépszerűbb (24%), míg a fiatalabbak inkább a városlátogatásokat részesítik előnyben (22%).

A magyar lakosság 40%-a egyáltalán nem tervez nyaralást idén, az utazást nem tervezők túlnyomó többsége – 68%-a – ennek okaként azt jelölte meg, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának az utazást. A nem nyaralók 21% pedig valamilyen egészségügyi akadályt említett.

„A felmérésből jól kirajzolódik, hogy akik nyaralni szeretnének, azok tudatosan és jó előre készülnek rá – legyen szó akár a foglalásról, akár a költségvetésről. Ugyanilyen fontos, hogy a megtakarítás is időben elkezdődjön" – mondta Vasas Norbert, a CIB Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője.
2026. május 19. kedd
