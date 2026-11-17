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Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Hivatalból hatályon kívül helyezte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozatát, amely elutasította az úgynevezett "aranykonvoj-ügy" kapcsán tett feljelentéseket, és a testület saját hatáskörébe vonta az eljárás lefolytatását - írta a Vidéki prókátor néven ismert Fülöp Botond ügyvéd a közösségi médiában.
Az ügy alapját azok a feljelentések képezik, amelyek dr. Fürcht Pál Zsolt korábbi főügyész médiában tett tényállításai nyomán születtek az "aranykonvoj-ügy" ügyészségi nyomozásával összefüggésben. A szegedi ügyészség eredetileg elutasította a beadványokat, ám döntésében kizárólag azt a részt bírálta el, amely az eljárásnak a Legfőbb Ügyészség tagjai általi, feltételezett jogellenes befolyásolására vonatkozott, figyelmen kívül hagyva egy párhuzamosan zajló, a KNYF hatáskörébe tartozó vizsgálatot.
"A feljelentéseknek a Legfőbb Ügyészség meg nem nevezett tagjainak cselekvőségére vonatkozó részét azonban nem lehet addig elbírálni, míg az azzal szoros tárgyi összefüggést mutató, az Alkotmányvédelmi Hivatal meg nem nevezett tagjainak cselekvősége tárgyában a nyomozás folyamatban van, ezért a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség feljelentéseket elutasító határozata megalapozatlan" – részletezi a hatályon kívül helyezés okát a főügyészségi indoklás.
Mi is ez az aranykonvoj-ügy?
Az ügy március 5-én kezdődött, amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai elfogtak hét ukrán állampolgárt, akik két járműben több mint 27 milliárd forintnak megfelelő készpénzt és aranyat szállítottak Magyarországon keresztül.
A szállítmány az osztrák Raiffeisen Banktól az ukrán Oscsadbankhoz tartott. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva intézkedtek, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentést tett. Az akkori kormány részéről olyan állítások is elhangzottak, amelyek szerint a pénz illegális tevékenységekhez, illetve a Tisza Párt finanszírozásához kapcsolódhatott. Ezeket azonban nem támasztották alá bizonyítékokkal.
Augusztusban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatt indított nyomozást. A hatóság megállapította, hogy a lefoglalt vagyon igazolt bankközi ügyletből származott, eredete pedig jogszerű volt.
Az ügy ezzel még nem ért véget: külön nyomozás indult annak tisztázására, hogy a pénzszállítók elfogásakor és fogva tartásakor történt-e bűncselekmény, illetve jogszerűen jártak-e el a magyar hatóságok.
A történet júniusban vett újabb fordulatot, amikor lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség akkori vezetője. Fürcht később nyilvánosan arról beszélt, hogy az aranykonvoj-ügyben dolgozó ügyészek olyan információkhoz jutottak, amelyek alapján felmerült: az eljárást politikai célból indíthatták.
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A volt főügyész azt állította, hogy a nyomozók információi szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. Fürcht szerint a Legfőbb Ügyészség vezetői emellett megpróbálták befolyásolni a vizsgálatot, és megszabták, kiket hallgathatnak ki, illetve milyen irányban folyhat a nyomozás.
Miről döntött korábban a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség?
A Legfőbb Ügyészség határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Közölte, hogy a volt főügyész valótlanul beszélt az ügyek politikai befolyásolásáról, és hangsúlyozta, hogy a nyomozásnak minden érintettre ki kell terjednie. Fürcht nyilatkozatai nyomán több feljelentés is született, köztük Fülöp Botond és Hadházy Ákos részéről. Ezeket a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez továbbították, amely november elején arra jutott, hogy nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, ezért elutasította a feljelentéseket.
Most mi változott most?
A Központi Nyomozó Főügyészség most éppen ezt az elutasító határozatot helyezte hatályon kívül. A döntés indoklása szerint a szegedi ügyészség csak azt vizsgálta, hogy a Legfőbb Ügyészség egyes munkatársai jogellenesen befolyásolhatták-e a nyomozást. Eközben azonban az Alkotmányvédelmi Hivatal egyes munkatársainak lehetséges szerepével kapcsolatban már folyamatban van egy másik, szorosan összefüggő nyomozás.
A KNYF szerint a két kérdést nem lehet egymástól függetlenül kezelni, ezért a szegedi ügyészség korábbi döntése megalapozatlan volt - írja a Portfolio. A mostani fordulat tehát azt jelenti, hogy az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy az érintettek bűncselekményt követtek el, vagy hogy ellenük vádat emelnének.
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